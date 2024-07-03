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奧運男籃》拿大三元仍慘敗克羅埃西亞 東契奇懊惱：我投籃太爛了

2024/07/03 10:35

東契奇全場命中率僅35%。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕奧運男籃資格賽正式開打，最終奧運4個名單將由4個分組冠軍產生，獨行俠球星東契奇（Luka Doncic）率領斯洛維尼亞首戰遇上克羅埃西亞，儘管個人繳出大三元數據，不過球隊卻以92：108慘敗。

此戰東契奇繳出26分11籃板10助攻大三元，不過斯洛維尼亞一開賽就被克羅埃西亞壓著打，首節打完就有15分落後，第三節又被打出39：27的比數，最終讓克羅埃西亞投出59%的高命中率，吞下敗仗。

全場東契奇23投僅8中，三分球9投皆墨，正負值為-24，賽後東契奇表示：「我看了我的數據，我的投籃超爛，我必須要打得比這個更好。」東契奇認為，克羅埃西亞打得很好，而自己球隊防守做得很差，這點必須由自己帶頭開始改善。

儘管東契奇本賽季包含季後賽，在獨行俠一共打了92場比賽，不過他還是選擇帶傷為國家隊出賽，對此東契奇表示，儘管有受傷風險，但能代表國家出賽，對他來說是至高的榮耀，同時不忘謝謝獨行俠，讓他休賽季可以打國家隊。

本場除了東契奇大三元外，克羅埃西亞的薩里奇（Dario Saric）同樣繳出19分10籃板10助攻的大三元數據，Goran Filipovic攻下全隊最高21分，祖巴克（Ivica Zubac）18分8籃板5助攻，3人為球隊贏球重要功臣。

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