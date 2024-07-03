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MLB》吉田正尚猛打賞1打點 紅襪瑞法拉開轟、克勞佛好投摘勝

2024/07/03 11:02

紅襪日籍好手吉田正尚。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天單場上演3安猛打賞、進帳1分打點，並靠瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、杜蘭（Jarren Duran）相繼開轟，紅襪最後在客場以8比3擊敗馬林魚。

紅襪首局靠強打德弗斯（Rafael Devers）的適時安打攻進分，瑞法拉在第5局轟出三分砲擴大分差。馬林魚打線在6局下靠柏格（Jake Burger）適時安追回1分。

第7局紅襪靠王康納（​Connor Wong）、吉田正尚的適時安攻得2分。馬林魚7局下靠桑契斯（Jesús Sánchez）的陽春砲、李維拉（Emmanuel Rivera）適時安，單局也拿到2分。第8局杜蘭擊出大號陽春砲、飛行距離有433英尺，為紅襪追加保險分，最後紅襪贏球收下2連勝。

紅襪先發投手克勞佛。（今日美國）

吉田正尚此戰擔任第6棒指定打擊，全場3安都是一壘安打，有1打點、跑回1分，賽後打擊率為2成59。這是吉田正尚自4月27日與小熊之戰的單場4安後，本季第2次上演猛打賞。

紅襪先發投手克勞佛（Kutter Crawford）此戰6局僅被敲3安（包含挨1轟），失掉1分，送出7次三振，摘得本季第4勝，賽後防禦率為3.47。克勞佛連6場至少投滿6局，本季有17場先發中有12場投到6局。

馬林魚先發貝羅佐（Valente Bellozo）主投5局失5分，吞本季首敗。馬林魚吞近6戰第4敗。

紅襪瑞法拉開轟。（今日美國）

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