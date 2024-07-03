MLB》鈴木誠也3分砲無用！ 費城人靠透納雙響4打點收系列賽首勝

439 feet off the bat of Trea Turner for home run No. tonight pic.twitter.com/KAyfixtUIF — MLB （@MLB） July 3, 2024

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天作客小熊進行系列賽3連戰的第一場比賽，在明星游擊手透納（Trea Turner）單場雙響砲灌進4分打點的帶領下，終場以6：4擊敗小熊，取得系列賽開門紅。

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費城人捕手史杜布斯（Garrett Stubbs）在2局敲出清壘二壘安打助隊取得2：0領先，透納在3上敲出陽春砲，3下小熊貝林傑（Cody Bellinger）二壘安打追回1分，5上透納再度開轟，敲出一發2分砲助隊拉開比數，7上透納在三壘有跑者的時候又敲出適時安打進帳1分保險分，助費城人取得6：1領先。

透納今天單場雙響砲進帳4分打點。（法新社）

費城人今天推出菜鳥莫卡多（Michael Mercado）擔任先發投手，他在大聯盟生涯的第二場登板與首次先發就表現不俗，主投5局只被打2支安打，失掉1分責失分，送出4K、2BB，收下生涯首勝。而小熊則派出威斯奈斯基（Hayden Wesneski）先發，他同樣主投5局，但被打2轟失掉5分都是責失分。

9局小熊發起反攻，面對費城人投手魯伊斯（Jose Ruiz），布許（Michael Busch）與貝林傑接連敲安上壘，鈴木誠也更在1好3壞時鎖定失投的紅中直球，一棒扛出中外野方向3分砲，賽季第11轟出爐，將比數追到4：6，費城人緊急推出終結者霍夫曼（Jeff Hoffman）登板，他一上來就連飆2K，連續解決小熊3名打者助隊順利收下比賽。

Seiya Suzuki three-run shot to make it a two-run game in the 9th! pic.twitter.com/1373rsjDQh — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 3, 2024

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