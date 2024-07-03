晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

奧運男籃》沒合約仍堅持代表巴哈馬出賽 希爾德率隊逆轉芬蘭

2024/07/03 11:17

希爾德攻下全隊最高24分，帶領巴哈馬擊敗芬蘭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕巴哈馬今年奧運男籃資格賽首戰遇上芬蘭，儘管一度落後超過10分，不過下半場巴哈馬在希爾德（Buddy Hield）率領下成功反撲，終場以96：85獲勝，資格賽開門紅，而希爾德賽後也透露，為什麼他還沒簽到NBA合約，依然堅持要代表巴哈馬出賽的原因。

希爾德全場攻下24分，其中13分在第三節追分時所得，另外還抓下了6籃板、送出2助攻，幫助巴哈馬克服了12分的落後，最終贏下比賽。賽後希爾德表示，芬蘭打得很棒，在防守、籃板上做得很好，好在隊友們可以及時調整應對，很高興可以贏下比賽。

至於為什麼願意在還沒找到新球隊的情況下，就代表巴哈馬出賽，希爾德回應說：「我愛籃球，我喜歡打球，打進奧運是終極目標，當我老了之後，我可以告訴小孩我打過奧運，我的下下代也會知道我打過奧運，這是很特別的事情。」

本屆資格賽，巴哈馬依舊找來了艾頓（Deandre Ayton）、戈登（Eric Gordon）兩位NBA球員助陣，他們也在比賽中發揮球星價值，艾頓攻下19分抓下9籃板，戈登則有16分進帳，另外陣中18歲大物、美國五星高中生VJ Edgecombe替補出賽攻下了20分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。