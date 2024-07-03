奧運男籃》沒合約仍堅持代表巴哈馬出賽 希爾德率隊逆轉芬蘭

希爾德攻下全隊最高24分，帶領巴哈馬擊敗芬蘭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導 〕巴哈馬今年奧運男籃資格賽首戰遇上芬蘭，儘管一度落後超過10分，不過下半場巴哈馬在希爾德（Buddy Hield）率領下成功反撲，終場以96：85獲勝，資格賽開門紅，而希爾德賽後也透露，為什麼他還沒簽到NBA合約，依然堅持要代表巴哈馬出賽的原因。

希爾德全場攻下24分，其中13分在第三節追分時所得，另外還抓下了6籃板、送出2助攻，幫助巴哈馬克服了12分的落後，最終贏下比賽。賽後希爾德表示，芬蘭打得很棒，在防守、籃板上做得很好，好在隊友們可以及時調整應對，很高興可以贏下比賽。

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至於為什麼願意在還沒找到新球隊的情況下，就代表巴哈馬出賽，希爾德回應說：「我愛籃球，我喜歡打球，打進奧運是終極目標，當我老了之後，我可以告訴小孩我打過奧運，我的下下代也會知道我打過奧運，這是很特別的事情。」

本屆資格賽，巴哈馬依舊找來了艾頓（Deandre Ayton）、戈登（Eric Gordon）兩位NBA球員助陣，他們也在比賽中發揮球星價值，艾頓攻下19分抓下9籃板，戈登則有16分進帳，另外陣中18歲大物、美國五星高中生VJ Edgecombe替補出賽攻下了20分。

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