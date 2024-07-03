溫網》再度失控猛敲膝蓋洩憤 俄國第6種子盧布列夫爆冷一輪遊

盧布列夫。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕俄羅斯男單第6種子盧布列夫（Andrey Rublev）在溫布頓網球公開賽首輪以4：6、7：5、2：6、6（5）：7不敵阿根廷科梅薩納（Francisco Comesana），在場上的情緒控管問題再度成為焦點。

盧布列夫近期常有在場上失控摔拍的情況，在法國網球公開賽也是因此在32強崩盤，來到去年打進8強的溫網，盧布列夫面對世界排名122的科梅薩納表現有失水準，第3盤陷入1：4落後時，再度以球拍怒敲自己的膝蓋，情緒失控一幕引發不少外國球迷擔心他的心理健康問題。

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Andrey Rublev needs to see a therapist. pic.twitter.com/7qM2zy5D7l — TTW （@TailToWin） July 2, 2024

盧布列夫在賽後記者會沮喪表示，會猛敲自己的膝蓋是因為規定不能將球拍砸在草地上，「那個當下我就是受不了，必須把情緒發洩出來。」

盧布列夫坦言，必須改進在場上的情緒控管問題，也提到不會因為要作為警惕就看自己摔拍的影片，「重點不在看影片，而是如何改善問題，這是一個過程、需要時間。」

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