溫網》再度失控猛敲膝蓋洩憤 俄國第6種子盧布列夫爆冷一輪遊

盧布列夫。(路透)

〔記者盧養宣/綜合報導〕俄羅斯男單第6種子盧布列夫(Andrey Rublev)在溫布頓網球公開賽首輪以4:6、7:5、2:6、6(5):7不敵阿根廷科梅薩納(Francisco Comesana),在場上的情緒控管問題再度成為焦點。

盧布列夫近期常有在場上失控摔拍的情況,在法國網球公開賽也是因此在32強崩盤,來到去年打進8強的溫網,盧布列夫面對世界排名122的科梅薩納表現有失水準,第3盤陷入1:4落後時,再度以球拍怒敲自己的膝蓋,情緒失控一幕引發不少外國球迷擔心他的心理健康問題。

Andrey Rublev needs to see a therapist. pic.twitter.com/7qM2zy5D7l