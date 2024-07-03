NBA》K湯叫柯瑞不要對高層施壓！ 美媒直指「浪花兄弟」解體主因

柯瑞與湯普森將分道揚鑣。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士「浪花兄弟」之一的湯普森（Klay Thompson）與獨行俠簽下一張3年5000萬美元的合約，在先簽後換的交易案中離開效力多年的勇士隊，根據報導指出，湯普森曾要求柯瑞（Stephen Curry）不要給高層壓力。

根據《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）報導，湯普森在自由市場開市的前幾周，他與柯瑞兩人進行談話，他希望柯瑞不要針對是否續約自己的這個議題上施壓球團高層，讓高層自己跟他談。

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勇士老闆拉寇伯（Joe Lacob）續留湯普森的手法與過往類似，都是先採取冷處理，且幾乎沒有溝通的手法，都使用時間去給成員壓力，過去他對柯瑞、柯爾（Steve Kerr）、邁爾斯（Bob Myers）、伊古達拉（Andre Iguodala）與格林等人都是採這樣的方式，但湯普森這次並沒有買單，史雷特認為高層的態度普遍被認為是勇士未能續約湯普森的主因之一。

《NBC Sports Bay Area》提到，柯瑞對於勇士球團有很重要的影響力，管理階層時常在球隊做出重大決定前徵求他的意見，像是先前追求明星前鋒喬治（Paul George）時，柯瑞與格林（Draymond Green）都支持這個決定，不過最終喬治選擇與七六人簽約。

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