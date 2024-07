MLB》守護者再見高飛犧牲打、白襪球星不傳球引議論 教頭有不同見解

守護者氣走白襪。(今日美國)

李冠霖/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕守護者B.奈勒(Bo Naylor)第9局代打擊出再見高飛犧牲打,幫助守護者以7比6擊退白襪,但白襪古巴籍中外野手羅伯特(Luis Robert Jr.)接到球後卻沒有回傳本壘抓跑者,引發外國球迷批評。身為白襪當家球星的羅伯特認為,自己完全沒有機會能抓到守護者快腿希梅涅茲(Andres Gimenez)。

此戰前8局打完,雙方戰成3比3平手,第9局下希梅涅茲敲安上壘,並靠滾地球上到二壘。守護者這時換B.奈勒代打,白襪火球投手寇派克(Michael Kopech)發生暴投,讓希梅涅茲上到三壘。B.奈勒擊出中外野飛球形成再見高飛犧牲打。

根據白襪隊官網指出,B.奈勒擊出的飛球,其飛行距離為309英尺,羅伯特需要往後退一至兩步來接球,雖然他擁有很好的臂力,羅伯特最後選擇沒有傳本壘,讓對手跑回再見分。

白襪球星羅伯特。(法新社)

希梅涅茲上季跑出30盜,本季也有14次盜壘成功。B.奈勒認為,一位像希梅涅茲這樣擁有頂級的跑速,「這肯定會是一個艱難的PLAY,但我知道把球打到那,我對自家球員有信心能回來得分。」

白襪總教練葛里佛(Pedro Grifol)認為,當時是1出局,羅伯特的守備位置往前站,因此他是往後跑接球,即使羅伯特往後跑、再往前衝接球後傳到本壘,也沒有機會抓到希梅涅茲。

羅伯特此戰貢獻一發兩分砲,貢獻2安4打點,賽後打擊率為2成15。羅伯特透過翻譯表示,「我每天都在努力做到最好,如果是好的,那就是很好。如果不好,我會在第二天再試。我們為比賽做好準備,最終,事情沒有如我們所願,但這是一場很好的比賽。」

