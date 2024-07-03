MLB》守護者再見高飛犧牲打、白襪球星不傳球引議論 教頭有不同見解

守護者氣走白襪。（今日美國）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者B.奈勒（Bo Naylor）第9局代打擊出再見高飛犧牲打，幫助守護者以7比6擊退白襪，但白襪古巴籍中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）接到球後卻沒有回傳本壘抓跑者，引發外國球迷批評。身為白襪當家球星的羅伯特認為，自己完全沒有機會能抓到守護者快腿希梅涅茲（Andres Gimenez）。

此戰前8局打完，雙方戰成3比3平手，第9局下希梅涅茲敲安上壘，並靠滾地球上到二壘。守護者這時換B.奈勒代打，白襪火球投手寇派克（Michael Kopech）發生暴投，讓希梅涅茲上到三壘。B.奈勒擊出中外野飛球形成再見高飛犧牲打。

請繼續往下閱讀...

根據白襪隊官網指出，B.奈勒擊出的飛球，其飛行距離為309英尺，羅伯特需要往後退一至兩步來接球，雖然他擁有很好的臂力，羅伯特最後選擇沒有傳本壘，讓對手跑回再見分。

白襪球星羅伯特。（法新社）

希梅涅茲上季跑出30盜，本季也有14次盜壘成功。B.奈勒認為，一位像希梅涅茲這樣擁有頂級的跑速，「這肯定會是一個艱難的PLAY，但我知道把球打到那，我對自家球員有信心能回來得分。」

白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）認為，當時是1出局，羅伯特的守備位置往前站，因此他是往後跑接球，即使羅伯特往後跑、再往前衝接球後傳到本壘，也沒有機會抓到希梅涅茲。

羅伯特此戰貢獻一發兩分砲，貢獻2安4打點，賽後打擊率為2成15。羅伯特透過翻譯表示，「我每天都在努力做到最好，如果是好的，那就是很好。如果不好，我會在第二天再試。我們為比賽做好準備，最終，事情沒有如我們所願，但這是一場很好的比賽。」

You know I'm starting to think Luis Robert Jr wants out of Chicago... pic.twitter.com/de4g0pfOcn — Dalton Feely （@dfeely14） July 3, 2024

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法