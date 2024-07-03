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中職》富邦悍將大巨蛋流行音樂節 演唱嘉賓出爐

2024/07/03 11:13

悍將下半季大巨蛋演唱嘉賓出爐。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕富邦悍將7月26日（五）～7月28日（日）再度前往臺北大巨蛋進行系列賽，其中包括在7月27、28日首度移師大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」，悍將在今天公布系列戰票價及購票時程，將從7月9日（二）起開放會員優先購票，7月12日（五）中午12點30分起全面開賣。

本次富邦悍將臺北大巨蛋系列賽事，平日全票票價為500至1,080元，假日則是600至1,580元，如使用富邦悍將悠遊聯名卡購票，最低只要250元即可進場體驗悍將臺北大巨蛋主場賽事！週末「G!POP流行音樂節」，除了Fubon Angels之外，還有來自韓國南部的超人氣職棒啦啦隊跨海來台助陣，與Fubon Angels共同帶來熱血韓式應援，即將席捲台北大巨蛋！熱區球迷進場另可獲得專屬贈品，一同揮舞熱血衝鋒旗，閃耀悍將手燈一起來嗨翻演唱會，另外為感謝新北市悍將家人們的熱情支持，新北市民只要憑身分證將可享門票半票優惠。

「G!POP流行音樂節」兩日賽後都將由Fubon Angels擔任暖場表演，演唱來賓也搶先公開，27日（六）將由「破億神曲製造機」蕭秉治、「傳唱天后 」李翊君、「大馬鬼才」黃明志Namewee帶來不同年代的傳唱金曲，28日（日）則由「精靈歌手」許哲珮、「搖滾天團」八三夭用KTV抒情、搖滾神曲來嗨爆大巨蛋。

本次悍將臺北大巨蛋主場區域開放內野B1及L2樓層席位選購（外野區域暫不開放，客隊應援團為B1層122區），並自7月9日起開放家族會員優先購票，7月12日（五）中午12點30分起全面開放售票，更多大巨蛋系列戰主題活動及相關介紹，將於悍將官方社群平台陸續公告。

富邦悍將大巨蛋售票票價圖。（富邦悍將提供）

富邦悍將大巨蛋售票時程。（富邦悍將提供）

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