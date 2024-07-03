MLB》山本右肩無疼痛、仍沒有歸隊時間表 道奇教頭說分明

山本由伸。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本投手山本由伸因右肩旋轉肌袖拉傷，目前仍在做復健。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，不確定山本由伸何時才會重新開始投球，仍沒有歸隊時間表。

山本由伸在美國時間6月7日面對洋基，交出7局無失分好投，單場用106球寫旅美生涯單場新高。山本在6月15日面對皇家，僅投2局用28球後，就因右肩不適提前退場，經檢查為右肩旋轉肌袖拉傷，進入15天傷病名單。

請繼續往下閱讀...

羅伯斯今天受訪表示，山本的肩膀目前沒有疼痛，「我希望他能立即傳接球，但最重要的是，當天、或第二天他都不會感到疼痛。」羅伯斯認為山本要到牛棚區練投後，復出時間就會更具體。

道奇近年遭遇投手傷病問題，梅伊（Dustin May）2023年夏天動手肘手術，岡索林（Tony Gonsolin）去年8月動手肘韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），道奇潛力好手斯漢（Emmet Sheehan）今年也動T1手術。道奇名投克蕭（Clayton Kershaw）去年季後動肩膀手術，至今仍在復健。

而前年動TJ手術的畢爾勒（Walker Buehler），他在今年5月復出，但表現不如預期，先發8場戰績1勝4敗、防禦率5.84。畢爾勒在6月19日因右臀部發炎，被放進15天傷病名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法