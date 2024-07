MLB》大谷翔平猛打賞+第27轟！ 道奇9局逆轉秀再見響尾蛇（影音）

大谷翔平敲出本季第27轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇重返主場面對響尾蛇系列賽,今天舉行日本文化遺產之夜(Japanese Heritage Night),大谷翔平上演猛打賞還敲出本季第27轟,道奇在9局靠著佛里曼(Freddie Freeman)的追平安與赫南德茲(Teoscar Hernández)的再見安打,終場以6:5跟響尾蛇說再見。

大谷翔平今天首打席就面對開局投手曼提普利(Joe Mantiply)敲出左外野方向二壘安打,並靠著隊友赫南德茲(Teoscar Hernández)的二壘安打跑回道奇第一分,接著3下赫南德茲在一、三壘有人時敲出滾地球進帳道奇第2分。

4局上響尾蛇沃克(Christian Walker)從米勒(Bobby Miller)手中炸出一發2分砲追平比數,7上響尾蛇靠著馬提(Ketel Marte)的適時安打穿越羅哈斯(Miguel Rojas)的防區進帳超前分,不過7下大谷翔平鎖定火球男J.馬丁尼茲(Justin Martinez)偏高滑球,一棒掃出右外野方向超前比數為4:3,賽季第27轟出爐。

道奇的領先維持不到半局,崔南(Blake Treinen)登板,不僅堆壘還發生守備失誤讓響尾蛇打下追平分,9局響尾蛇佩德森(Joc Pederson)對老東家敲出一發右外野方向超前轟,助響尾蛇取得5:4領先。

