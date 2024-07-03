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MLB》大谷翔平猛打賞+第27轟！ 道奇9局逆轉秀再見響尾蛇（影音）

2024/07/03 13:02

大谷翔平敲出本季第27轟。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇重返主場面對響尾蛇系列賽，今天舉行日本文化遺產之夜（Japanese Heritage Night），大谷翔平上演猛打賞還敲出本季第27轟，道奇在9局靠著佛里曼（Freddie Freeman）的追平安與赫南德茲（Teoscar Hernández）的再見安打，終場以6：5跟響尾蛇說再見。

大谷翔平今天首打席就面對開局投手曼提普利（Joe Mantiply）敲出左外野方向二壘安打，並靠著隊友赫南德茲（Teoscar Hernández）的二壘安打跑回道奇第一分，接著3下赫南德茲在一、三壘有人時敲出滾地球進帳道奇第2分。

4局上響尾蛇沃克（Christian Walker）從米勒（Bobby Miller）手中炸出一發2分砲追平比數，7上響尾蛇靠著馬提（Ketel Marte）的適時安打穿越羅哈斯（Miguel Rojas）的防區進帳超前分，不過7下大谷翔平鎖定火球男J.馬丁尼茲（Justin Martinez）偏高滑球，一棒掃出右外野方向超前比數為4：3，賽季第27轟出爐。

道奇的領先維持不到半局，崔南（Blake Treinen）登板，不僅堆壘還發生守備失誤讓響尾蛇打下追平分，9局響尾蛇佩德森（Joc Pederson）對老東家敲出一發右外野方向超前轟，助響尾蛇取得5：4領先。

9局下半，響尾蛇派出終結者席沃德（Paul Sewald）登板，他連續三振掉拉克斯（Gavin Lux）與大谷翔平，但被史密斯（Will Smith）敲出中外野方向二壘安打，佛里曼接力敲出二壘安打追平比數，下棒赫南德茲更是直接敲出再見安打幫助球隊以6：5奪下系列賽首勝。

大谷翔平今天5打數3安打，進帳2分打點跑回2分，被三振2次，打擊率上升到3成20，攻擊指數1.048，

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