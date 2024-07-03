NBA》填補K湯不在的火力？ 傳勇士打算積極網羅超狂三分射手

希爾德。（資料照）

〔體育中心／綜合報導 〕勇士隊在今年自由市場失去球隊當家射手湯普森（Klay Thompson）依舊積極鎖定補強人選，據傳他們除了看上馬卡南（Lauri Markkanen）外，現在更與七六人積極談論有關三分射手希爾德（Buddy Hield）的先簽後換交易。

《The Athletic》查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，聯盟消息來源透露，勇士隊正積極與七六人隊談論希爾德的先簽後換的交易，而在報導出來後，勇士以1年1280萬美元合約網羅26歲後衛莫爾頓（De'Anthony Melton），並在今天透過先簽後換的方式，迎來灰狼前鋒安德森（Kyle Anderson）。

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希爾德最近幾年一直都是聯盟數一數二的三分好手，在進入聯盟後投進1924顆三分球，排在史上第22名。2023-24賽季希爾德在溜馬與七六人合計84場出賽，一共投進219顆三分球，若加入勇士，有機會為球隊板凳提供充足的火力來源。

勇士在近期曾傳出追求喬治（Paul George）未果，後續便傳出有打算透過交易網羅爵士明星投射型長人馬卡南，現在希爾德也被傳出可能成為勇士隊的目標，勇士休賽季的補強可能才正要開始。

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