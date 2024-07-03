MLB》大谷翔平確定不參加全壘打大賽 道奇教頭：他是來奪冠的！

大谷翔平。（歐新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平今天擊出超前兩分砲，本季第27轟出爐，道奇靠T.赫南德茲（Teoscar Hernández）的再見安打，最後幫助球隊以6比5逆轉擊敗響尾蛇。大谷賽後表明，將不會參加今年明星賽的全壘打大賽。

大谷翔平曾在2021年參加全壘打大賽，成為日本史上第一位參賽的球員，大谷在首輪不敵當時效力國民的強打索托（Juan Soto）。

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對於是否參加今年的全壘打大賽，大谷表示，有與教練團談論此事，由於仍在做投球復健，「我想這次可能不會參加（全壘打大賽）。」

被問及大谷不參加全壘打大賽，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）對此表示，「他來道奇隊去為了贏得冠軍...他的工作是為道奇效力。」羅伯斯說，「肩負棒球運動的責任不僅是他一人的事情，他每天都在做。」

羅伯斯也說，如果大谷沒做投球復健，這個決定可能會有所不同，「我想他會很樂意參加，我知道這對他來說是一個沉重的決定，但我確實認為復健過程是讓他最終覺得退出（全壘打大賽）會比較好。」

羅伯斯表示，「當你每天做復健的時候，這是非常嚴格管控的，像是全壘打大賽這樣的特殊情況，需要特別準備，如果在這樣的賽事期間發生什麼事情，不僅對翔平，對道奇、球迷們來說都是真正的失望。」

「投手大谷」去年9月動手術後仍在復健中，而「打者翔平」本季出賽83場，交出27轟是全國家聯盟最多，進帳64分打點居國聯第三多，打擊率3成20也是國家最優，整體攻擊指數為1.048是國聯最佳。

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