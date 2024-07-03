台灣小將們好棒！龜山國小擊敗南韓、新明國中扣倒日本挺進世界賽

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在南韓舉行的LLB亞太區少棒與次青少棒賽兩場冠軍戰，兩支代表台灣，來自桃園的球隊都有好表現。桃園龜山國小以3：0擊敗地主南韓；次青少棒則由桃園新明國中以10：0擊敗日本，台灣兩隊都順利取得亞太區的代表權，將要在8月前往美國，參加世界賽。

LLB亞太區少棒賽由桃園龜山國小代表台灣，在預賽雖不敵南韓，但接下來對上同組的印尼、泰國以及中國相繼取勝，以分組第2之姿挺進4強。4強賽台灣以13：1大勝菲律賓。冠軍賽面對預賽以3：13輸球的地主南韓，台灣小將在3局攻下3分大局奠定勝基，並靠著先發投手賴承希與後援左投邱治愷2人無安打壓制南韓，終場就以3：0擊敗南韓奪勝，收下亞太區代表。

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LLB亞太區次青少棒賽，代表台灣的桃園新明國中，在第一場就以15：0大勝日本，隨後以10：0擊敗菲律賓，以分組第一之姿晉級4強。4強賽台灣面對關島以9：0奪勝，今天與日本的冠軍賽，台灣第一局就猛轟8分大局，前2局就取得10：0遙遙領先，先發投手胡冠威4局9K無失分，趙晟皓1局無失分，5局就成攻扣倒對手，順利拿下亞太區代表。

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

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