晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 學生棒球

台灣小將們好棒！龜山國小擊敗南韓、新明國中扣倒日本挺進世界賽

2024/07/03 14:23

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天在南韓舉行的LLB亞太區少棒與次青少棒賽兩場冠軍戰，兩支代表台灣，來自桃園的球隊都有好表現。桃園龜山國小以3：0擊敗地主南韓；次青少棒則由桃園新明國中以10：0擊敗日本，台灣兩隊都順利取得亞太區的代表權，將要在8月前往美國，參加世界賽。

LLB亞太區少棒賽由桃園龜山國小代表台灣，在預賽雖不敵南韓，但接下來對上同組的印尼、泰國以及中國相繼取勝，以分組第2之姿挺進4強。4強賽台灣以13：1大勝菲律賓。冠軍賽面對預賽以3：13輸球的地主南韓，台灣小將在3局攻下3分大局奠定勝基，並靠著先發投手賴承希與後援左投邱治愷2人無安打壓制南韓，終場就以3：0擊敗南韓奪勝，收下亞太區代表。

LLB亞太區次青少棒賽，代表台灣的桃園新明國中，在第一場就以15：0大勝日本，隨後以10：0擊敗菲律賓，以分組第一之姿晉級4強。4強賽台灣面對關島以9：0奪勝，今天與日本的冠軍賽，台灣第一局就猛轟8分大局，前2局就取得10：0遙遙領先，先發投手胡冠威4局9K無失分，趙晟皓1局無失分，5局就成攻扣倒對手，順利拿下亞太區代表。

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

桃園龜山國小。（龜山少棒家長廖國翔提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。