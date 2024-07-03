職籃體測》突被取消選秀 外籍生體測會吐心聲：只盼公平競爭而非乞討工作機會

以莫巴耶（中）為首的外籍生出席體測會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1即將合併，今天舉辦新秀聯合體測會，但台灣職籃新聯盟籌備會前天公告聯合選秀會將在7月15日舉行，卻阻止外藉生選秀，昨天包括政大莫巴耶在內的8位外籍生發表聲明，希望能正視他們的工作權，今天他們也出席體測，說明他們的心境。

政大莫巴耶、杜拉米、健行科大哈特威克、宏國德霖的奧斯曼、輔大凱德爾、萬能科大盧卡、虎尾科大馬克斯、文化大學阿美，昨聯合發聲明，「我們是外籍生，跨海來台打球，認真努力追求實現籃球夢。真的沒想過，竟然在體測會前兩天被告知被拒絕在新聯盟聯合選秀大門外。」

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不過，新聯盟籌備會針對外籍生的聲明再次回應，並強調，對於外籍生球員及外籍人士相關工作權利保障，有依台灣政府法規、新聯盟籌委會決議及新聯盟組織規章辦理，依舊不會開放外籍生選秀。

今天8名外籍生仍出席體測會，虎尾科大馬克斯表示，對於這樣的情況感到非常失望，「大家為了參與選秀犧牲很多東西，報名選秀之後也參與影片、照片拍攝，但在體測前兩天卻被突然告知不能選秀，覺得有些不受尊重。」他透露，自己原本有收到國外球隊的邀請，因為喜歡台灣所以婉拒對方，決定留在這裡參加選秀，卻沒想到會是這樣的結果。

馬克斯解釋，會做出這樣的聲明，只是希望能獲得公平競爭、被選擇的權利，而不是要乞討一個工作機會，「我們是因為喜歡台灣才留在這裡。」

政大外籍生莫巴耶則表示，選擇留在台灣除了喜歡這個地方，也希望能夠幫助台灣籃球更好，這次站出來發聲，不只是為了自己，也是為了其他的外籍生。

莫巴耶提到，他在台灣打UBA期間，會和國外的朋友分享台灣大學籃球情況，讓大家對於台灣大學籃球感興趣，也認為現在新聯盟這樣的處理方式不妥當，「UBA新賽季限制只能有一名外籍生，但這很早之前就公布，但現在停止外籍生選秀，卻是在體測前兩天才通知，實在過於突然。」

莫巴耶。（記者陳志曲攝）

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