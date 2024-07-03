晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

職籃體測》突被取消選秀 外籍生體測會吐心聲：只盼公平競爭而非乞討工作機會

2024/07/03 14:23

以莫巴耶（中）為首的外籍生出席體測會。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1即將合併，今天舉辦新秀聯合體測會，但台灣職籃新聯盟籌備會前天公告聯合選秀會將在7月15日舉行，卻阻止外藉生選秀，昨天包括政大莫巴耶在內的8位外籍生發表聲明，希望能正視他們的工作權，今天他們也出席體測，說明他們的心境。

政大莫巴耶、杜拉米、健行科大哈特威克、宏國德霖的奧斯曼、輔大凱德爾、萬能科大盧卡、虎尾科大馬克斯、文化大學阿美，昨聯合發聲明，「我們是外籍生，跨海來台打球，認真努力追求實現籃球夢。真的沒想過，竟然在體測會前兩天被告知被拒絕在新聯盟聯合選秀大門外。」

不過，新聯盟籌備會針對外籍生的聲明再次回應，並強調，對於外籍生球員及外籍人士相關工作權利保障，有依台灣政府法規、新聯盟籌委會決議及新聯盟組織規章辦理，依舊不會開放外籍生選秀。

今天8名外籍生仍出席體測會，虎尾科大馬克斯表示，對於這樣的情況感到非常失望，「大家為了參與選秀犧牲很多東西，報名選秀之後也參與影片、照片拍攝，但在體測前兩天卻被突然告知不能選秀，覺得有些不受尊重。」他透露，自己原本有收到國外球隊的邀請，因為喜歡台灣所以婉拒對方，決定留在這裡參加選秀，卻沒想到會是這樣的結果。

馬克斯解釋，會做出這樣的聲明，只是希望能獲得公平競爭、被選擇的權利，而不是要乞討一個工作機會，「我們是因為喜歡台灣才留在這裡。」

政大外籍生莫巴耶則表示，選擇留在台灣除了喜歡這個地方，也希望能夠幫助台灣籃球更好，這次站出來發聲，不只是為了自己，也是為了其他的外籍生。

莫巴耶提到，他在台灣打UBA期間，會和國外的朋友分享台灣大學籃球情況，讓大家對於台灣大學籃球感興趣，也認為現在新聯盟這樣的處理方式不妥當，「UBA新賽季限制只能有一名外籍生，但這很早之前就公布，但現在停止外籍生選秀，卻是在體測前兩天才通知，實在過於突然。」

莫巴耶。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。