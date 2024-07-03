PLG》雲豹冠軍射手李啓瑋加盟攻城獅！喊話要率隊衝擊金盃

李啟瑋。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹御頂攻城獅球團今宣佈休賽季重磅補強，三分射手李啓瑋正式加盟攻城獅，新賽季他將披上75號紫色戰袍。

李啓瑋身高192公分、體重87公斤，上賽季效力於T1聯盟桃園台啤永豐雲豹。李啓瑋自2014年加入SBL超級籃球聯賽，兩度拿下SBL年度第六人獎項。除此之外，在2018年起至2021年和2023年皆入選台灣男籃國家隊，出征國際賽。

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李啓瑋近3季在T1聯盟共出賽73場，繳出場均10分、三分球命中率達35％。他在第3季T1總冠軍賽中，三分球命中率高達52％，每場能砍進2.5記三分彈，更是雲豹奪冠的重要功臣之一。

攻城獅總經理張樹人表示：「非常高興能成功招募啓瑋加盟，他是本土頂級的三號位人選，除了能補上球隊側翼的攻擊能量，他的外線威脅能力也會幫助團隊創造更好的進攻空間，期待他能在新竹盡情釋放外線火力。」

李啓瑋在職業籃球生涯共有4次奪冠經驗，包含SBL璞園建築、台灣啤酒與T1桃園台啤永豐雲豹。張樹人認為，過去李啓瑋的奪冠經驗對於攻城獅較為年輕的陣容非常加分，「我希望啓瑋能傳承經驗給同位置的學弟雲豪，帶動球隊整體向上成長！」

攻城獅上賽季為例行賽第4名，在季後賽首輪鎩羽而歸，李啓瑋說：「我希望能利用外線優勢幫助球隊，防守端我也很願意做苦工，新賽季會以團隊目標為重，全力幫助攻城獅衝擊總冠軍。」

這次轉戰攻城獅是生涯效力的第4支球隊，李啓瑋興奮表示：「加盟攻城獅以後既緊張又期待，攻城獅一直都是高人氣球隊，很希望能趕快體驗年度主場4連霸的魅力。」

攻城獅將於7月中正式開訓，談到近期的狀況，李啓瑋認為：「現階段會先維持好身體狀態，並提升自己的外線穩定度，希望下一季健康全勤出賽。」

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