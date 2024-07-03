足球》福爾摩沙七人制足球賽開踢 陳其邁市長化身「邁西」開球

第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽，由市長陳其邁率領市府團隊與高市吉祥物「高雄熊」與西班牙LALIGA Cádiz CF（卡迪斯足球俱樂部）的小球員一同合影。（記者李惠洲攝）

〔記者李惠洲／高雄報導〕第一屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽，今（3）日上午在高雄楠梓文中足球場盛大舉行！這次除了地主台灣隊外共來自西班牙、日本、香港及菲律賓等，共97隊來參賽，福爾摩沙國際七人制足球錦標賽（U8-U16）依年齡分9組，三大比賽主會場包括楠梓文中足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場，另外這次還特別邀請隸屬西班牙甲級聯賽隊伍的卡迪斯足球俱樂部派遣U12與U16兩隊來台參賽，將在台灣展現歐洲足球的魅力。

今天陳其邁市長受邀擔任開球嘉賓，來自西班牙的卡迪斯足球俱樂部小將還特別指導市長陳其邁，化身成為足球選手「邁西」來踢足球，市長表示，足球運動是全球最盛行的運動之一，包括西甲聯賽的制度，包括我們的柏文健康事業股份有限公司，把這套足球教學引進到臺灣系統，在這裡也跟西甲聯賽合作成立的足球學校，並在楠梓打造文中足球場，耗資三億並打造天然與人工草皮，全部都是符合FIFA（國際足球總會）認證，而且比較有正規系統的來推展所謂7人制的足球錦標賽這個運動，我們也希望說能夠培養更多足球的明日之星，推動整個足球的運動，讓大家都能夠喜歡高雄，以及相關的足球這些運動。

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當記者詢問西班牙LALIGA Cádiz CF（卡迪斯足球俱樂部）的小球員，最高雄印象最深刻的是什麼，小球員回台是「天氣」，西班牙的天氣沒有台灣這麼熱，在這麼熱的天氣會我們會多喝水與吃水果來消暑。

高雄市長陳其邁與吉祥物「高雄熊」開球，「高雄熊」開球失誤，市長陳其邁馬上化身「陳教練」，為高雄熊加油打氣。（記者李惠洲攝）

西班牙LALIGA Cádiz CF（卡迪斯足球俱樂部）的小球員，大方秀球技，傳授陳市長足球盤球、射門技術。（記者李惠洲攝）

陳其邁市長化身「邁西」將球踢進球門。（記者李惠洲攝）

陳其邁市長送上高雄市吉祥物「高雄熊」運動毛巾給小選手們。（記者李惠洲攝）

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