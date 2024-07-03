晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

職籃體測》T1、PLG會長錢薇娟、張嗣漢同框 對新聯盟話題卻不正面回應

2024/07/03 15:13

T1聯盟會長錢薇娟（左）與PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1即將合併，今天舉行新秀聯合體能測試會，T1會長錢薇娟、PLG會長張嗣漢同框受訪，但僅談了目前合併進度，對於相關細節等都沒有明確回應和說明。

PLG和T1合併在即，預計7月15日將舉辦聯合選秀，今天舉辦體測會，卻在體測會前兩天宣布終止外藉生選秀，引發爭議，昨天包括政大莫巴耶在內的8位外籍生發表聲明，希望能正視他們的工作權。不僅如此，今天傳出目前新聯盟洋將薪資上限規範已出爐，每位洋將月薪上限2萬美元，未來也難看到球隊砸重金找大咖洋將的情況。

不過，今天錢薇娟和張嗣漢同框受訪，卻未對於相關話題回應，提到目前合併進度，錢薇娟說：「現在是一個新的契機跟篇章，兩聯盟過去這段時間都在努力，現在開端符合大家期待，T1聯盟還在走既定行程，包含體測選秀都要做好。」

提起兩聯盟交流，錢薇娟表示，自從PLG改成協會制後，兩邊交流很平順，溝通沒有障礙，目前雙方先把體測、選秀處理好。

兩聯盟即將合併，兩位會長未來的定位以及角色也成為話題，PLG會長張嗣漢說：「對我個人來說，籃球需要我怎麼幫忙就怎麼幫忙，我們過去都是籃球員，選擇加入這兩聯盟，因為我們愛籃球，無論我們是球員還是主管的角色，希望可以幫助聯盟、幫助球隊跟球員，接下來如果需要我們，還是會百分之百幫忙籃球發展。」

由於今天為兩聯盟體測會，張嗣漢希望大家可以支持球員，「他們這麼努力要表演給球隊們看，我們兩聯盟也很努力去把市場做好，給球迷最好產品，這是最重要的。」

T1聯盟會長錢薇娟（左）與PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

T1聯盟會長錢薇娟（左）與PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

T1聯盟會長錢薇娟。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。