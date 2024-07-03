職籃體測》T1、PLG會長錢薇娟、張嗣漢同框 對新聯盟話題卻不正面回應

T1聯盟會長錢薇娟（左）與PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1即將合併，今天舉行新秀聯合體能測試會，T1會長錢薇娟、PLG會長張嗣漢同框受訪，但僅談了目前合併進度，對於相關細節等都沒有明確回應和說明。

PLG和T1合併在即，預計7月15日將舉辦聯合選秀，今天舉辦體測會，卻在體測會前兩天宣布終止外藉生選秀，引發爭議，昨天包括政大莫巴耶在內的8位外籍生發表聲明，希望能正視他們的工作權。不僅如此，今天傳出目前新聯盟洋將薪資上限規範已出爐，每位洋將月薪上限2萬美元，未來也難看到球隊砸重金找大咖洋將的情況。

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不過，今天錢薇娟和張嗣漢同框受訪，卻未對於相關話題回應，提到目前合併進度，錢薇娟說：「現在是一個新的契機跟篇章，兩聯盟過去這段時間都在努力，現在開端符合大家期待，T1聯盟還在走既定行程，包含體測選秀都要做好。」

提起兩聯盟交流，錢薇娟表示，自從PLG改成協會制後，兩邊交流很平順，溝通沒有障礙，目前雙方先把體測、選秀處理好。

兩聯盟即將合併，兩位會長未來的定位以及角色也成為話題，PLG會長張嗣漢說：「對我個人來說，籃球需要我怎麼幫忙就怎麼幫忙，我們過去都是籃球員，選擇加入這兩聯盟，因為我們愛籃球，無論我們是球員還是主管的角色，希望可以幫助聯盟、幫助球隊跟球員，接下來如果需要我們，還是會百分之百幫忙籃球發展。」

由於今天為兩聯盟體測會，張嗣漢希望大家可以支持球員，「他們這麼努力要表演給球隊們看，我們兩聯盟也很努力去把市場做好，給球迷最好產品，這是最重要的。」

T1聯盟會長錢薇娟（左）與PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

T1聯盟會長錢薇娟（左）與PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

PLG聯盟會長張嗣漢（右）。（記者陳志曲攝）

T1聯盟會長錢薇娟。（記者陳志曲攝）

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