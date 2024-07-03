職籃合併》外籍生選秀確定終止？新聯盟發言人張樹人給回應

張樹人。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1將合併成為新聯盟，今天舉行體測會，但前兩天卻突然公告取消外籍生選秀，引發爭議，也有球隊跳出來反駁，強調並未同意取消。外籍生選秀取消是否還有轉圜餘地？新聯盟籌備會發言人張樹人表示，週五會再開會，也尊重各隊的想法。

台灣職籃新聯盟籌備會前天公告聯合選秀會將在7月15日舉行，卻終止外籍生選秀，引發爭議，包含政大莫巴耶在內的8名外籍生共同發聲明，表達抗議，另外也傳出，這樣的決議是11支球隊同意。不過，富邦勇士教練許晉哲、高雄鋼鐵人球團今天紛紛跳出來反駁，強調球隊並未同意。

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對於球隊意見分歧，張樹人今天解釋，關於勇士、鋼鐵人發聲，仍尊重球團發言，有自己的想法，但他強調，當時確實有一家家球團去詢問，並沒有人提出反對意見，通常都是意見相左才會投票表決，他坦言，「或許未來需要透過一個明確的機制，比如說投票未來方式、形成決議的機制是什麼。」

至於外籍生能否參與今年的選秀？張樹人沒有把話說死，他表示，週五會再邀集11隊開會，針對外籍生是否選秀等配套進行討論，若不參與選秀，是否有其他替代方案，「保留一個空間，這禮拜五會議結束就會和大家報告。」

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