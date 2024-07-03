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MLB》「這星球上沒比他更好的打者」 道奇主帥讚大谷像喬丹和老虎伍茲

2024/07/03 16:09

大谷翔平。（歐新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍巨星大谷翔平今敲出本季第27發全壘打，單場5打數3安打上演猛打賞，進帳2分打點跑回2分。對於大谷優異的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也毫不吝嗇給予稱讚。

大谷在7局下鎖定響尾蛇火球男J.馬丁尼茲（Justin Martinez）偏高滑球一棒掃出右外野，本季第27轟出爐。賽後羅伯斯表示，「每當球一高起來，他就能開轟，這展現了他是什麼等級的選手。他在打擊區的穩定性無人能及，這星球上沒有比他更好的打者。」

道奇今天舉辦日本文化遺產之夜，而大谷在今天繳出如此亮眼的表現也格具意義，羅伯斯說道，「這是一場有如藝術一般的比賽，翔平就像故事書裡走出來的角色，似乎每當大家期待有事情發生時，它就真的會發生，他就像喬丹（Michael Jordan）或老虎伍茲（Tiger Woods）一樣。」

道奇主場今吸引52931名球迷場，大谷賽後談到自己的表現平靜表示，「平時就有許多包括日本人在內的亞洲球迷來支持我們，今天是個特別的日子，球迷個別多，能在這樣的日子開轟，最重要的還是能贏下比賽，這讓我很開心。」

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