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MLB》強！大谷翔平夯時速180KM暴力彈 MVP隊友看傻：難以置信...

2024/07/03 16:38

大谷翔平與佛里曼。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以6：5向響尾蛇說再見，日籍巨星大谷翔平敲出本季第27發全壘打，擊球初速高達112英里（180.2公里），飛行距離433英尺。對此道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）也直呼，「這實在是難以置信！」

佛里曼今天5打數敲出2安打，包含9局下追平比數的關鍵二壘安打，儘管自己有著絕佳表現，但對於大谷翔平7局下那發暴力全壘打，佛里曼直言，「大谷有辦法逮中內角高的滑球，我無法理解他是如何做到的！」

佛里曼繼續說道，「過去幾年中，我一直在關注他的表現，無論是在像經典賽這種重要國際賽，還是像今天的日本文化遺產之夜，他總是有出色的表現。把內角高滑球打成112英里擊球初速的全壘打，實在是難以置信。」

大谷今5打數敲出3安打，本季打擊三圍.320/.402/.646，攻擊指數1.048，累積27轟、64分打點；佛里曼本季打擊三圍.297/.398/.503，攻擊指數0.901，累積12轟、53分打點。

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