MLB》怎麼了？締造里程碑卻1局爆 洋基火球新星談近況慘澹關鍵

希爾。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以4：5不敵紅人，26歲火球新星希爾（Luis Gil）4局被敲2安包含1轟，投出5次四死球，失掉4分都是自責分，且有3分都是在5局上半所失。賽後談到近期的低潮，希爾也分析主因。

希爾近3場先發僅投9.2局，卻丟掉16分，防禦率14.90，本季防禦率也從原本的2.03飆升至3.41。希爾回顧了自己近3場先發的影片，認為自己的投球機制出現問題，「你的身體會不自覺陷入自己感到較舒適的狀態，在這個層級競爭，有時就是會遇到瓶頸。」

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此役希爾前3局虎虎生風，宛如找回身手，只讓1名紅人打者上壘過，且他在開賽三振掉克魯茲（Elly De La Cruz）時，也完成本季百K里程碑；然而進入第4局戰況卻急轉直下，希爾第5局更挨轟，還出現2次觸身球，一口氣丟掉3分。

「我在第4局的投球姿勢沒照著我想要的方式走。」希爾說道，「我沒辦法精確指出我的問題所在，但在第4、第5局，我就是無法執行我的投球計畫。」總教練布恩（Aaron Boone）表示，第4、5局對希爾來說很艱辛，但整體來說，他今天的表現已經比過去2戰還要好。

儘管今天洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出持續領先全大聯盟的第32轟，但仍無法幫助球隊獲勝。條紋軍近15戰已經輸掉11戰，與此同時，希爾必須盡快找回自己的實力，「這很困難，我一直非常努力在訓練，找到方法來修正我的投球。」

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