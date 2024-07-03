MLB》自爆曾想續留條紋軍！前洋基痛痛人對決老東家前吐心聲

蒙塔斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基右投蒙塔斯（Frankie Montas）休季加盟紅人，他將於台灣時間5日在洋基主場先發對決老東家。對於過去在洋基因傷所苦的蒙塔斯來說，能健康在洋基球場出賽，是一個再特別不過的機會。

洋基2022年交易大限前向運動家換來蒙塔斯，然而他來到洋基後8場先發僅拿下1勝3敗，防禦率高達6.35。隔年2月更是因肩膀不適得動關節鏡手術，幾乎整季報銷，直到季末對上皇家才終於復出，投1.1局無失分。

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「很多人都知道當我健康時的能耐。」蒙塔斯說道。休季傳出洋基有役續留他，但蒙塔斯最終以1年1600萬美元合約轉戰紅人，「確實有考慮過與洋基續約，但事情並沒有成真，這就是棒球的商業面。」如今蒙塔斯即將對決老東家，他迫不及待與昔日隊友見面，「我和他們有很多美好回憶。」

蒙塔斯表示，洋基在去年季末給了他回歸投手丘的機會，讓他能展示自己健康時的狀態，證明自己能持續做出貢獻。來到紅人後，蒙塔斯直言自己很感激有個健康的休賽季，有助於他重新找回實力。本季蒙塔斯先發15場累積72.1局，拿下3勝6敗，防禦率4.23。

紅人本季僅拿下40勝45敗，由於蒙塔斯季後將再度成為自由球員，他有可能在交易大限前再次成為籌碼，「我盡量不去想這些事情，只管努力地每天過日子，努力提升自我。每次站上投手丘，我感覺越來越棒。我的手臂和球路都在變好，不斷進步當中。」

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