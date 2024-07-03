MLB》美聯史上第一人！ 紅襪杜蘭「四項全能」締超狂紀錄

紅襪杜蘭。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在客場以8：3擊敗馬林魚，近期打出2連勝。當家開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）本季打出生涯代表作，此役更創下美聯史上首見的超狂紀錄。

杜蘭今天對戰馬林魚4打數敲出唯一1支陽春砲，本季第10轟出爐，這也是他本季第100支安打，同時也盜出本季第21盜。杜蘭成為首位在明星賽前繳出100安、20盜、10支三壘打和10轟的美聯球員，國聯球員的話要追溯到2008年的大都會明星內野手雷耶斯（José Reyes），他也是國聯唯一達成這項壯舉的球員。

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杜蘭本季出賽84場，打出生涯新高的100安、23支二壘打、10支三壘打、10轟，40打點則是追平生涯單季新高，他也成為近70年以來第5快達成單季至少10轟、20支二壘安打和10支三壘打的球員。

「打出全壘打是很有趣的一件事情，」杜蘭受訪表示，因為不需要拚命衝刺，只要繞壘慢跑回來，在打擊過程把球打好，堅持到最後一刻，如果能敲出全壘打的話，那真的很棒。紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也盛讚杜蘭已經成長為一名非常危險的打者，他學會如何準確擊球、如何發揮力量和抓到打擊節奏。

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