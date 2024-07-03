中職》拚生涯第150勝！42歲潘威倫二軍3局未被敲安 胡智爲也繳好投

潘威倫。（資料照，記者李惠洲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕統一獅與樂天桃猿的二軍交手，獅隊42歲「嘟嘟」潘威倫中繼3局無失分，也沒有被敲出任何安打；「大哥」胡智爲迎來本季第2場復健賽，先發主投2局無失分。

潘威倫本季要挑戰一軍生涯第150勝，不過自4月20日對富邦悍將拿下勝投後就一勝難求，上一次在一軍登板也是對決富邦，但先發1局就失掉5分，苦吞本季第3敗，目前在一軍防禦率高達6.23。

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此役是潘威倫自上次在一軍登板後，在二軍的首度出賽，面對樂天二軍，潘威倫在5局上半上場中繼，投出3上3下。6局上潘威倫對首名打者杜禹鋒投出觸身球，但解決下一棒林子偉，再讓林耀煌敲出雙殺打。

7局上潘威倫續投，再度上演3上3下，也結束今天投球任務。潘威倫此役投球效率極佳，3局用29球有20顆好球，沒有被敲出任何安打，僅出現1次觸身球保送，賽後二軍防禦率2.41，終場獅隊3：0獲勝，潘威倫收下中繼成功。

另外，獅隊輪值大將胡智爲先發主投2局，33球有25顆好球，被敲出2支安打，送出1次三振，沒有失分。先前獅隊總教練林岳平表示，胡智爲下半季開季應該還趕不上，起碼要在二軍投2-3場輪值，球數拉到65-75球。

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