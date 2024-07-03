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職籃合併》外籍生對國家隊肯定有幫助！許晉哲點名適合歸化的球員

2024/07/03 18:57

富邦勇士總教練許晉哲。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG、T1聯盟即將合併成為新職籃聯盟，卻因為體測會前2天突宣布終止外籍生選秀，引發軒然大波。對於廢除外籍生的話題，富邦勇士總教練許晉哲認為，不該在體測前兩天突然廢除外籍生，這太過於草率，且外籍生對於國家隊有一定幫助，應充分利用這樣的優勢。

台灣職籃新聯盟籌備會前天公告聯合選秀會將在7月15日舉行，卻終止外籍生選秀，引發爭議，包含政大莫巴耶在內的8名外籍生共同發聲明，表達抗議，另外也傳出，這樣的決議是11支球隊同意。

許晉哲今天出席體測會，反駁11隊都同意的說法，「沒有表態不代表我同意！」他表示，有外籍生的球隊在會議中都有提出意見，但都不被採納，最後選擇不表態，而他認為，現階段都沒有明確規章制度，就宣布廢除外籍生，確實相當草率。

許晉哲認為，外籍生對於台灣男籃一定有幫助，特別點名這次報名選秀的莫巴耶、上季以洋將身分加入台啤雲豹的阿拉薩，還有高雄鋼鐵人丹尼爾都是歸化的合適人選，「他們都有歸化的意願和條件，其實若球團願意協助歸化，未來他們對於國家隊一定有幫助。」

許晉哲分析，以日本國家隊為例，他們有大量的歸化球員，每次出去參與國家隊的本土球員不同，可以有不同的搭配；他也提到，像這次少了阿提諾，台灣隊就出現沒有歸化球員情況，若有其他人選在，就不會有這樣情況。

許晉哲強調，外籍生制度修改必須要有緩衝期，像這樣在體測前兩天公布，實在太過於草率。

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