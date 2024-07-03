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MLB》盛讚隊友再見安！大谷談球隊逆轉、曝前役5支0今猛打賞關鍵

2024/07/03 19:36

大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今靠著佛里曼（Freddie Freeman）追平安打，以及T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）的再見安打，以6：5氣走響尾蛇，今天開轟的大谷翔平賽後也盛讚T.赫南德茲。

T.赫南德茲今天5打數3安打繳出猛打賞，首局就敲出二壘安打助隊先馳得點，3局下又敲安再添1分，9局下面對響尾蛇終結者席沃德（Paul Sewald）敲出再見安打。

對於T.赫南德茲的表現，賽後大谷表示，「無論是上半季還是今天的打席，他都有很多精彩的表現，他非常善於在關鍵時刻發揮，每一次打擊都能給人留下深刻印象。」

道奇今上演逆轉勝，大谷表示，「球隊的狀況和氣氛都非常棒，今天的比賽你來我往互相膠著，非常艱辛，但最後我們能憑藉自己的力量逆轉，我覺得這展現了球隊的強大的實力和專注度。」

而談到自己前一場比賽5打數0安打苦吞3K，今天卻馬上調整回來，5打數敲出3安打，包含本季第7轟，大谷強調，「球季很長，總有打不好的時候，但要知道自己哪裡不夠好，並在隔天做出調整，然後重新站上打擊區，在162場比賽中不斷重複。」

大谷翔平與T.赫南德茲。（美聯社）

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