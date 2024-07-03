棒球》美國隊三投聯手飆14K投出無安打比賽 台灣U23培訓隊苦吞4連敗

U23世界盃棒球賽培訓隊赴美移地訓練，與美國NCAA明星隊進行交流賽。（資料照，中央社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年U23世界盃將在9月5日於中國紹興棒壘球體育文化中心開打，台灣成棒培訓隊赴美與美國NCAA明星隊進行交流賽，美國隊3名投手聯手投出無安打比賽，共飆出14次三振，助隊以9：0完封台灣隊。

U23培訓隊由總教練郭李建夫領軍，25日出發赴美移地訓練，30日起與美國NCAA明星隊進行5場交流賽，台灣隊苦吞3連敗，今天推出國體大火球男黃玠瀚掛帥先發，未料首局就遭遇亂流，守備上也出現失誤，黃玠瀚也投出2次暴投掉分，單局狂失4分，黃玠瀚總計先發2.1局被敲3安失4分，其中有2分為責失分，另外投出3次保送和2次三振。

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陳品宏在3局上中繼登板，3、4兩局都沒有失分，但在5局上被Caden Bodine敲出2分砲，接替投球的王宇傑中繼1局無失分，呂昱廷6局上登板，後援0.2局被敲3安失3分，洪宸毅投完最後3.1局未被敲安無失分。

台灣U23培訓隊今天打擊完全熄火，僅靠著3次四壞球保送上壘，Jamie Arnold先發4局飆出7K無失分，接替投球的Tyler Bremner中繼3局4K無失分，Alton Davis II最後2局投出3K無失分，3名投手聯手投出14次三振，賞給台灣隊4連敗。

這也是美國大學代表隊自2015年7月1日2：0完封古巴隊後，相隔9年再度投出無安打比賽，當時的投手霍克（Tanner Houck）、普克（A.J. Puk）和亨德里克斯（Ryan Hendrix）都已經登上過大聯盟。

陳品宏。（資料照，中央社）

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