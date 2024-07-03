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足球》台灣西甲足球學校助小將逐夢 陳貴人：3年內一定有人進西甲

2024/07/03 21:30

台灣西甲足球學校技術總監Ramon Trillo Astasio。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕第一屆Formosa 7s福爾摩沙國際七人制足球錦標賽，今（3日）在港都高雄熱鬧開幕，5國小球員以球會友，而由主辦單位柏文健康事業開辦的台灣西甲足球學校（LALIGA Football Schools Taiwan）也邀請LALIGA代表Luca Sandron與學校技術總監Ramon Trillo Astasio，在媒體日分享經驗，中華隊前總教練陳貴人、台灣球星吳俊青也應邀參與。

Sandron今天特地用中文，向大家介紹西班牙的青訓體系。「我們希望把世界級的青訓項目帶到亞洲，包括越南、台灣都有相關合作，也在馬德里進行國際教練培訓，希望在各方面發掘人才。」Sandron自信表示，西班牙的足球是最棒的，青訓必須是一套完整的訓練計畫，「我們試著讓每個層級的大家都能有參與感，這需要很完善的制度。」

前中華隊總教練陳貴人也出席媒體日，在親身接觸西甲青訓系統後，他認為獲益良多。陳貴人笑說：「我在和他們交流後，整個人精神都來了。相信這樣專業的體系來到台灣，一定可以讓台灣足球的未來之星有更好的發展。」

陳貴人大膽預言，足球學校的這批球員，「3年內肯定有人可以踢進西甲球隊！」他舉目前在西班牙甲級聯賽效力的台灣好手袁永誠為例，鼓勵小球員要有志氣，「永誠很小的時候，就曾經看著我的眼睛，對我說他的目標是旅外踢球。希望大家也要全力以赴，要自律到連自己都害怕，那就成功了！」

亞洲尤其台灣，國情與歐美不同，家長對課業要求較多，對孩子成長過程中能否持續踢球，是很大考驗。西甲台灣足球學校技術總監Astasio分享，如何提升球員與家人的意願。「要知道我們踢球的目的為何，我們每星期都有一場有強度的賽事，按年齡分級，這樣才不會斷層，讓孩子永遠有追尋的目標。」

Formosa 7s即日起至7日於高雄楠梓文中足球場、高雄國家體育場球場及高雄大學足球場三地舉行，現場均不收門票，歡迎球迷到場替小小未來之星加油。相關賽程可上官網https://www.formosasevens.com.tw/fixtures/ 查詢。

西甲足球學校對台灣基層發展有顯著影響。（主辦單位提供）

除了原汁原味的西班牙青訓系統，足球學校也展示西甲名門的球衣。（主辦單位提供）

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