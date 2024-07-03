溫網》穆雷與拉杜卡努老少配 屆退地主球星混雙最後一舞

穆雷與拉杜卡努老少配。（取自溫網X）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕穆雷（Andy Murray）退出2024年溫布頓網球錦標賽男單後，除了確定男雙出擊，還傳出另個令地主球迷欣慰的好消息，這位屆退的37歲蘇格蘭老將，將與前美國公開賽女單冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）攜手混雙，讓全英俱樂部的「最後一舞」增添更多看點。

兩屆溫網男單冠軍的穆雷，先前倫敦女王草地賽受傷進行背部囊腫手術，儘管被迫放棄本屆草地大滿貫男單賽事，他仍與哥哥J .穆雷（Jamie Murray）角逐男雙，甚至決定角逐混雙，搭檔正是年僅21歲的拉杜卡努，這對人氣極旺的英國地主老少配已獲外卡參與抽籤，混雙賽事預計週五開登場。

請繼續往下閱讀...

這將是穆雷職業生涯第4次參與溫網混雙，2019年他與美國天后小威廉絲（Serena Williams）聯手打進第3輪；2012年倫敦奧運就在溫網草地舉行，穆雷也和蘿伯森（Laura Robson）拿到銀牌。

至於拉杜卡努則首度角逐大滿貫混雙，她認為穆雷重視細節且努力備戰，多年來辛苦付出值得後輩們敬重，「我要向他學習如何照顧好自己，以及管理團隊。尤其看著他日復一日地運作，對一切都全力以赴，即使在現在的訓練中，也非常注重細節，樹立很好的榜樣。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法