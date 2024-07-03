晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基「法官」再獲美聯單月最佳球員！國聯不是「六月狂谷」

2024/07/03 22:52

賈吉與哈波蟬聯美聯與國聯單月最佳球員。（取自大聯盟官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公布6月獎項，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）再度拿下美聯單月最佳球員，繼上個月後連續2個月都獲獎，美媒也做出數據預測，看好賈吉有望再寫下歷史新猷。

賈吉5月展現史詩級的打擊火力，單月打擊三圍高達.361/.479/.918，狂敲14轟、27分打點。6月賈吉延續火燙手感，單月打擊三圍.409/.514/.864，攻擊指數1.378，敲出11轟、37分打點。這是賈吉生涯第8次獲選美聯單月最佳球員，也是他生涯首度連續2個月獲獎。

根據數據網站《FanGraphs》預測，依照賈吉目前的開轟速度，本季有望上看59發全壘打，不過這是包含他4月較低迷的數據，若賈吉接下來持續火燙，或許有望打破自己於2022年所締造的單季62轟美聯紀錄。

國聯單月最佳球員為費城人重砲哈波（Bryce Harper），他也和賈吉一樣，繼5月繳出瘋狂表現後，6月延續手感再度獲獎，這是他生涯第4度獲得國聯單月最佳球員。值得一提的是，6月敲出12轟、24分打點的道奇巨星大谷翔平，並沒有獲得國聯單月最佳球員，這或許和他6月的慢熱有關，大谷6月打擊三圍.293/.413/.697，攻擊指數1.110。

其他獎項，單月最佳投手，美聯為白襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），國聯為費城人伸卡球左投桑契斯（Cristopher Sánchez）；單月最佳新秀，美聯為遊騎兵朗福德（Wyatt Langford），國聯為教士梅里爾（Jackson Merrill）；單月最佳後援，美聯為天使艾斯特維茲（Carlos Estévez），國聯為紅雀海爾斯利（Ryan Helsley）。

單月最佳投手，美聯為克羅切，國聯為桑契斯。（取自大聯盟官方X）

單月最佳新秀，美聯為朗福德，國聯為梅里爾。（取自大聯盟官方X）

單月最佳後援，美聯為艾斯特維茲，國聯為海爾斯利。（取自大聯盟官方X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。