MLB》洋基「法官」再獲美聯單月最佳球員！國聯不是「六月狂谷」

賈吉與哈波蟬聯美聯與國聯單月最佳球員。（取自大聯盟官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟公布6月獎項，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）再度拿下美聯單月最佳球員，繼上個月後連續2個月都獲獎，美媒也做出數據預測，看好賈吉有望再寫下歷史新猷。

賈吉5月展現史詩級的打擊火力，單月打擊三圍高達.361/.479/.918，狂敲14轟、27分打點。6月賈吉延續火燙手感，單月打擊三圍.409/.514/.864，攻擊指數1.378，敲出11轟、37分打點。這是賈吉生涯第8次獲選美聯單月最佳球員，也是他生涯首度連續2個月獲獎。

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根據數據網站《FanGraphs》預測，依照賈吉目前的開轟速度，本季有望上看59發全壘打，不過這是包含他4月較低迷的數據，若賈吉接下來持續火燙，或許有望打破自己於2022年所締造的單季62轟美聯紀錄。

國聯單月最佳球員為費城人重砲哈波（Bryce Harper），他也和賈吉一樣，繼5月繳出瘋狂表現後，6月延續手感再度獲獎，這是他生涯第4度獲得國聯單月最佳球員。值得一提的是，6月敲出12轟、24分打點的道奇巨星大谷翔平，並沒有獲得國聯單月最佳球員，這或許和他6月的慢熱有關，大谷6月打擊三圍.293/.413/.697，攻擊指數1.110。

其他獎項，單月最佳投手，美聯為白襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet），國聯為費城人伸卡球左投桑契斯（Cristopher Sánchez）；單月最佳新秀，美聯為遊騎兵朗福德（Wyatt Langford），國聯為教士梅里爾（Jackson Merrill）；單月最佳後援，美聯為天使艾斯特維茲（Carlos Estévez），國聯為紅雀海爾斯利（Ryan Helsley）。

單月最佳投手，美聯為克羅切，國聯為桑契斯。（取自大聯盟官方X）

單月最佳新秀，美聯為朗福德，國聯為梅里爾。（取自大聯盟官方X）

單月最佳後援，美聯為艾斯特維茲，國聯為海爾斯利。（取自大聯盟官方X）

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