溫網》球王辛納「義國內戰」險勝 4盤力退好友貝雷帝尼

辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2024年溫布頓網球錦標賽「義大利內戰」，新科球王辛納（Jannik Sinner）歷經4盤激戰，7：6（7：3）、7：6（7：4）、2：6、7：6（7：4）力退2021年亞軍的同胞悍將貝雷帝尼（Matteo Berrettini），頭號種子2連勝挺進男單32強。

22歲的辛納，在全英俱樂部首度以球王之姿大滿貫出擊，中央球場與28歲的前「義國一哥」激戰3小時45分鐘，靠著其中3盤搶7得手，總算趕在當地晚間11 點宵禁前27分鐘辛苦出線。辛納通過貝雷帝尼的嚴苛考驗，不但締造對戰前輩的2連勝，職業巡迴賽與義大利同胞過招，更保有14勝0負的完美戰績。

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「我們是非常要好的朋友，一起訓練參與台維斯盃，所以在如此重要的賽事次輪碰頭，我們必須面對非常、非常艱難的比賽。」辛納直言貝雷帝尼打過溫網決戰，經驗豐富堪稱草地專家，因此自己搶7出線有點幸運，「我很高興克服艱難挑戰，也對危機處理感到滿意。」

辛納今年初在硬地的澳洲公開賽橫掃群雄，贏得職業生涯首座大滿貫金盃，去年溫網4強的新科球王，期許綠茵賽場更上層樓，他將與塞爾維亞非種子凱柯曼諾維奇（Miomir Kecmanovic）爭奪16強門票。

辛納（左）擊敗同胞悍將貝雷帝尼，晉級男單32強。（法新社）

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