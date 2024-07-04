MLB》大谷翔平連4年進明星賽先發 美聯、國聯先發野手名單出爐

大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布明星賽先發野手陣容，道奇日本巨星大谷翔平獲得國家聯盟指定打擊位置，這將是大谷連4年入選明星賽先發。這是自傳奇球星鈴木一朗後，第二位旅美日本選手連4年進入明星賽。鈴木一朗生涯共10度入選明星賽。明星賽其他名單，預計將會在本月7日（美國時間）宣布。

大谷翔平前3年在天使隊時期都入選明星賽，2021年首次以「投打二刀流」身分參加明星賽，並也參與全壘打大賽。大谷翔平在去年則是美聯人氣王。而大谷過去三度在明星賽，合計4打數敲1安、選2次保送。

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由於去年9月動右手的手術，「打者翔平」今年專職一刀流，本季出賽83場，交出27轟、打擊率3成20都是國聯最佳，進帳64分打點則是國聯第三，整體攻擊指數（OPS）為1.048則是國聯最優。

國聯明星隊先發名單，本屆國聯人氣王、費城人強打哈波（Bryce Harper）為先發一壘手，大谷翔平為先發DH，捕手為釀酒人康崔拉斯（William Contreras），二壘手為響尾蛇馬提（Ketel Marte），三壘手為費城人波姆（Alec Bohm），游擊手為費城人透納（Trea Turner）。外野手為教士普洛法（Jurickson Profar）、釀酒人耶利奇（Christian Yelich）、教士小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。

美聯明星隊，本屆大聯盟人氣王、洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）入選外野手位置，外野其餘兩人為洋基強打索托與守護者史蒂芬‧關（Steven Kwan）。內野方面，捕手為金鶯拉契曼（Adley Rutschman），一壘手為藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.），二壘手為太空人艾圖維（Jose Altuve），三壘為為守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez），游擊手為金鶯韓德森（Gunnar Henderson）。美聯DH為太空人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）。

The American League All-Star Game starters are set! pic.twitter.com/EwgM4PNWZJ — MLB Network （@MLBNetwork） July 3, 2024

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