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MLB》雙城期待的大物路易斯又受傷了！ 本季第二度進IL

2024/07/04 08:54

雙城三壘手路易斯。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城三壘手路易斯（Royce Lewis）今天因右側內收肌拉傷，進入10天傷病名單，這是他本季第二度因傷進入IL。雙城從小聯盟3A拉上潛力游擊好手李伊（Brooks Lee）。

路易斯本季曾遭遇右腿股四頭肌部分撕裂，因此缺席58場比賽。路易斯今年出賽24場，交出10轟、18分打點，打擊率2成92的成績，整體攻擊指數（OPS）為1.039。路易斯自2022年站上大聯盟賽場後，單季最多出賽是去年的58場，該年打出15轟、52分打點，打擊率3成09的成績。

現年25歲的路易斯是2017年雙城狀元郎，但進入職業賽場後受到傷勢困擾，他在2021年右膝前十字韌帶撕裂，球季提前報銷。

「處理這些真正困難的事情從來都不會變得容易，隨著時間推移會變得相對容易一些。」雙城總教練包德利（Rocco Baldelli）表示，「你在人生中經歷的越多，在職業生涯初期就已經處理很多身體上的傷勢，他都處理得很好，我毫不懷疑他這次也會處理得很好。」

雙城隊目前尚未宣布路易斯的歸隊時間，可能會在明星賽後重新評估傷勢。雙城總管佛威（Derek Falvey）表示，路易斯可能會需要休息幾週的時間，「這是我們的預期，很顯然這對路易斯來說是艱難的消息，他經歷很多。」

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