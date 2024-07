MLB》最速157KM！千賀滉大復健賽2.2局好投 飆6K上演宰制表現

千賀滉大。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今日在高階1A進行首場復健賽,面對洋基高階1A先發2.2局沒有被敲安打,並送出多達6次三振,首戰即上演宰制表現,對於他的復出之路有了很棒的開始。

今年遭受肩傷困擾的千賀滉大,在成功經歷過兩次Live BP(實戰投打練習)後,在台灣時間周二宣布將在今日進行首場復健賽,並且大都會總教練門多薩(Carlos Mendoza)也表示用球數最多控制在40球內。

千賀在2.2局的投球中飆出6K,僅在1局上半因二壘手失誤而讓對手上壘,最快球速來到98英里(約157.7公里),並搭配他的卡特球、曲球以及他最著名的「幽靈指叉」,35球的用球數中好球數高達25顆,首場比賽優異的表現顯示復原的情況相當良好。

完成今日的投球任務後,千賀滉大被問及回歸是否有個大致的時間表,他坦言:「我知道我回歸前還有很多階段性目標要達成,所以我想一天一天、一場一場比賽的去完成它。」

去年千賀旅美第1年繳出亮眼成績,29場的出賽戰績12勝7敗,防禦率2.98,成為大都會輪值中的相當倚賴的戰力之一。

What a rehab outing by Kodai Senga in Brooklyn pic.twitter.com/vZZ4jVCQ84