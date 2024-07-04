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MLB》最速157KM！千賀滉大復健賽2.2局好投 飆6K上演宰制表現

2024/07/04 09:20

千賀滉大。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會日籍強投千賀滉大今日在高階1A進行首場復健賽，面對洋基高階1A先發2.2局沒有被敲安打，並送出多達6次三振，首戰即上演宰制表現，對於他的復出之路有了很棒的開始。

今年遭受肩傷困擾的千賀滉大，在成功經歷過兩次Live BP（實戰投打練習）後，在台灣時間周二宣布將在今日進行首場復健賽，並且大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也表示用球數最多控制在40球內。

千賀在2.2局的投球中飆出6K，僅在1局上半因二壘手失誤而讓對手上壘，最快球速來到98英里（約157.7公里），並搭配他的卡特球、曲球以及他最著名的「幽靈指叉」，35球的用球數中好球數高達25顆，首場比賽優異的表現顯示復原的情況相當良好。

完成今日的投球任務後，千賀滉大被問及回歸是否有個大致的時間表，他坦言：「我知道我回歸前還有很多階段性目標要達成，所以我想一天一天、一場一場比賽的去完成它。」

去年千賀旅美第1年繳出亮眼成績，29場的出賽戰績12勝7敗，防禦率2.98，成為大都會輪值中的相當倚賴的戰力之一。

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