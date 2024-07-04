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MiLB》張弘稜獲打線支援奪本季第4勝 鄭宗哲、李灝宇雙雙敲安

2024/07/04 10:20

張弘稜收下本季第4勝。（取自Pirates Prospects）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在小聯盟奮力打拚的台灣好手今日皆有不錯表現，效力海盜1A的張弘稜5局失掉4分，但靠著打線的強力支援拿下本季第4勝，分別在海盜與老虎2A效力的鄭宗哲與李灝宇今日也都有安打演出。

今日面對雙城1A擔任先發的張弘稜，在首局遭遇亂流，單局被敲4支安打失掉4分，但之後的表現漸入佳境，未再讓對手攻下任何分數，最後留下5局被敲8安，送出4次三振與2次保送的成績，但今天打線相當幫忙，單場敲出14支安打攻下10分收下逆轉勝，張弘稜也拿下本季第4勝，連續兩場出賽都拿下勝投。

入選今年未來之星明星賽的李灝宇，本場鎮守二壘打第2棒，前3打席都能敲安建功，直到9局上半兩人出局的情況下，面對投手的內角球打向中外野形成安打，連續兩場比賽都有安打表現，可惜最終沒有回到本壘得分，全場打線也遭到壓制，以1：9敗給守護者2A。

入選未來之星明星賽的李灝宇連兩場敲安。（圖片取自X）

而在海盜2A的鄭宗哲，今日同樣在游擊防區並擔任第3棒，首打席雖纏鬥了8顆球但仍遭到三振，第2、3打席分別為犧牲短打與三振出局，比賽來到8局上半，面對外角偏低球路雖擊出滾地球，不過順利形成二壘方向的滾地安打，7月的3場比賽中有兩場敲安，近期狀況相當不錯，終場海盜2A以3：0完封對手國民2A。

鄭宗哲近3場比賽有兩場敲安。（資料照，美聯社）

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