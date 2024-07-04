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MLB》「1棒大谷」超火燙！核彈頭貝茲不介意棒次 狂讚翔平表現

2024/07/04 10:32

大谷翔平。（資料照，法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平自扛起開路先鋒後，打擊手感持續發燙，「1棒大谷」的打擊率高達3成52。目前正在復健的道奇球星貝茲（Mookie Betts）表示，不在乎自己會打哪一個棒次。

貝茲從今年賽季開始是道奇一棒游擊手，但貝茲在6月16日（美國時間）被觸身球打中造成左手骨折，進入10天傷病名單。

貝茲今天受訪表示，左手目前沒有疼痛感，他已經開始做丟球和跑壘的訓練，但他提到手傷要痊癒的時間需要6週至8週時間，現在才過2週，還要很長的路要走。

被問到歸隊後可能不一定會擔任球隊開路先鋒，貝茲對此表示，「我不在乎，翔平想去哪一棒就去打，一旦他決定想要做的事，我會找到適合自己的位置。」貝茲也說，當他歸隊後，除了游擊外，他也願意去擔任二壘手、或是外野手。

大谷翔平本季扛開路先鋒，截至昨天（美國時間7月2日）為止，共54打數敲19安，包含8轟，進帳18分打點、選13次保送，「1棒大谷」的打擊率為3成52，上壘率4成71，長打率0.870，整體攻擊指數（OPS）為1.341。

對於「1棒大谷」的火熱表現，貝茲說，「我覺得和第一棒沒有關係，翔平就是翔平，所做的事情讓他很佩服，我已經被他的表現驚訝很多次，現在已經不再感到訝異。」

貝茲。（資料照，今日美國）

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