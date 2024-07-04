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溫網》僅花10秒就決定與穆雷搭檔混雙 拉杜卡努：比單打還緊張

2024/07/04 10:00

拉杜卡努。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕前美網冠軍拉杜卡努（Emma Raducanu）即將與同胞前輩穆雷（Andy Murray）攜手出戰溫網混雙，她透露這是一個完全不需要猶豫的決定，「我只考慮了10秒。」

拉杜卡努今在女單次輪直落二輕取比利時梅騰絲（Elise Mertens），自美網封后後再度重返大滿貫32強，賽後記者會提及與穆雷出戰混雙的決定，「我收到邀請後，真的只考慮了10秒，這是一輩子只會有一次、且將伴隨餘生的回憶。與穆雷一起在溫網比賽的機會不會隨便出現的，在我生命的盡頭、生涯的尾聲，當我70歲的時候，我就能擁有與穆雷一起在家鄉大滿貫出戰的回憶，對我而言，能受到邀約是一種榮幸。」

拉杜卡努表示，自己一定會盡全力繳出最好的表現，更盛讚兩屆男單冠軍穆雷就是溫網的代名詞，「我不是為了輸球而上場，絕對不想讓他失望，這是我最不想做的一件事，我一定會保持最好的狀態，可能比我單打的比賽還緊張（笑）。我希望他在溫網能一切順利，溫網就是穆雷、穆雷就是溫網。」

混雙籤表已經出爐，地主外卡首輪對決薩爾瓦多阿雷瓦洛（Marcelo Arevalo）／中國張帥組合。

穆雷。（資料照，路透）

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