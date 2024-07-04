MLB》猛催167公里火球！查普曼達標1200K里程碑 持續刷新最多K左牛紀錄

查普曼（左）。（USA TODAY Sports）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼（Aroldis Chapman）今日對紅雀後援2局無責失飆3K，達標大聯盟生涯1200次三振里程碑。

查普曼此役在9局上半登板，當時兩隊3：3平手，該局查普曼投出乾淨俐落三上三下，後續雙方進入延長賽，查普曼10上突破僵局制失掉1分非責失，單局送出2K。

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海盜10局下半展開反攻，雷諾斯（Bryan Reynolds）在1出局一二壘有人時擊出關鍵追平安，接著克魯茲（Oneil Cruz）掃出再見安打，海盜終場以5：4拿下勝利。

查普曼今日後援2局用了27球，多達13球破百英哩、最快球速103.6英哩（約167公里），被打1支安打，失1分非責失，投出3三振、1保送，摘下本季首勝，賽後防禦率3.66。

查普曼已是大聯盟史上最多K的後援左投，目前生涯三振數來到1200K，持續堆高紀錄。

Aroldis Chapman allows the extra-innings runner to score, but finishes the 10th off with a 103 MPH sinker for the K pic.twitter.com/U7RStFCpAq — Platinum Ke’Bryan （@PlatinumKey13） July 4, 2024

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