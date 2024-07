MLB》猛催167公里火球！查普曼達標1200K里程碑 持續刷新最多K左牛紀錄

查普曼(左)。(USA TODAY Sports)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕海盜36歲火球男查普曼(Aroldis Chapman)今日對紅雀後援2局無責失飆3K,達標大聯盟生涯1200次三振里程碑。

查普曼此役在9局上半登板,當時兩隊3:3平手,該局查普曼投出乾淨俐落三上三下,後續雙方進入延長賽,查普曼10上突破僵局制失掉1分非責失,單局送出2K。

請繼續往下閱讀...

海盜10局下半展開反攻,雷諾斯(Bryan Reynolds)在1出局一二壘有人時擊出關鍵追平安,接著克魯茲(Oneil Cruz)掃出再見安打,海盜終場以5:4拿下勝利。

查普曼今日後援2局用了27球,多達13球破百英哩、最快球速103.6英哩(約167公里),被打1支安打,失1分非責失,投出3三振、1保送,摘下本季首勝,賽後防禦率3.66。

查普曼已是大聯盟史上最多K的後援左投,目前生涯三振數來到1200K,持續堆高紀錄。

Aroldis Chapman allows the extra-innings runner to score, but finishes the 10th off with a 103 MPH sinker for the K pic.twitter.com/U7RStFCpAq