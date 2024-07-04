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MLB》本季大復活的「拍賣哥」塞爾6局好投 奪第11勝並列勝投王

2024/07/04 11:19

勇士「拍賣哥」塞爾。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士與巨人3連戰的第2場比賽，斧頭幫靠著回春的「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）6局失1分的好投，奪下本季第11勝並列勝投王，幫助球隊以3：1壓制巨人，雙方系列賽各拿1勝。

塞爾前5局的投球威風八面，僅讓對手透過1支安打與2次的保送上壘，3局上半更是上演3連K，而到6局上半，巨人總算找到突破口，靠著索勒（Jorge Soler）與查普曼（Matt Chapman）的兩隻二壘安打突破鴨蛋，但最後拍賣哥穩住陣腳並將失分控制住，也結束了今天的投球任務。

塞爾本場主投6局僅被敲出3支安打失掉1分，送出多達9次的三振與2次的四壞球保送，繳出近5場第4次的優質先發表現，本季11次勝投也與皇家強投魯戈（Seth Lugo）並列勝投王，防禦率降至2.71，每局被上壘率更低到只有0.91。

打線部分，包括2局下半杜瓦爾（Adam Duvall）在一、二壘有人時敲出長打先馳得點，以及5局下半萊利（Austin Riley）打到右外野牆上形成清壘的二壘安打在內，全場敲出10支安打攻下3分。

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