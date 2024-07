MLB》今永昇太6局飆8K優質先發 小熊不敵費城人、近10戰吞8敗

小熊日籍左投今永昇太。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天迎戰國家聯盟龍頭費城人,今永交出6局失3分的優質先發、狂送8次三振,連2場好投都無關勝敗,但小熊最後以3比5輸球,小熊吞近10戰第8敗。小熊日籍好手鈴木誠也此戰4支0、吞2次三振,賽後打擊率為2成57。

今永昇太開賽丟保送後,連續解決3人結束該半局。第2局雖然被費城人E.索沙(Edmundo Sosa)敲安,今永讓梅瑞菲德(Whit Merrifield)敲雙殺打,再三振帕什(Cristian Pache),形成另類3上3下。

小熊2局下靠阿姆斯特朗(Pete Crow-Armstrong)二壘安打攻進1分,但今永3局上賞3次三振,卻被費城人捕手馬恰恩(Rafael Marchan)敲追平陽春砲。今永昇太第4局、第5局都沒有失分,小熊打線第4局靠阿姆斯特朗的二壘安打再拿1分,前5局打完取得2比1領先。

今永第6局先被費城人球星透納(Trea Turner)敲安,接著被波姆(Alec Bohm)敲兩分砲,讓費城人超前比數。今永解決費城人強打卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)後,雖然小熊三壘手莫雷爾(Christopher Morel)發生守備失誤,今永連續解決兩人,完成投球工作。

小熊在第7局靠貝林傑(Cody Bellinger)追平安打,讓今永逃過敗投。費城人打線在第8局靠E.索沙的超前高飛犧牲打,以及梅瑞菲德的適時安打追加1分,讓費城人最後帶有勝利。

總計今永昇太主投6局用86球,被敲6安(包含2轟),失掉3分,賞8次三振、丟1次保送,賽後防禦率升至3.16,無緣本季第8勝。小熊投手T.米勒(Tyson Miller)1局失2分,吞本季首敗。

費城人王牌惠勒(Zack Wheeler)主投6局失2分無關勝敗,史壯姆(Matt Strahm)1局失1分收本季第4勝、這也是他本季第4次砸鍋。阿瓦拉多(Jose Alvarado)1局無失分收本季第13次救援成功。

