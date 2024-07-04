MLB》今永昇太6局飆8K優質先發 小熊不敵費城人、近10戰吞8敗

小熊日籍左投今永昇太。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍左投今永昇太今天迎戰國家聯盟龍頭費城人，今永交出6局失3分的優質先發、狂送8次三振，連2場好投都無關勝敗，但小熊最後以3比5輸球，小熊吞近10戰第8敗。小熊日籍好手鈴木誠也此戰4支0、吞2次三振，賽後打擊率為2成57。

今永昇太開賽丟保送後，連續解決3人結束該半局。第2局雖然被費城人E.索沙（Edmundo Sosa）敲安，今永讓梅瑞菲德（Whit Merrifield）敲雙殺打，再三振帕什（Cristian Pache），形成另類3上3下。

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小熊2局下靠阿姆斯特朗（Pete Crow-Armstrong）二壘安打攻進1分，但今永3局上賞3次三振，卻被費城人捕手馬恰恩（Rafael Marchan）敲追平陽春砲。今永昇太第4局、第5局都沒有失分，小熊打線第4局靠阿姆斯特朗的二壘安打再拿1分，前5局打完取得2比1領先。

今永第6局先被費城人球星透納（Trea Turner）敲安，接著被波姆（Alec Bohm）敲兩分砲，讓費城人超前比數。今永解決費城人強打卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）後，雖然小熊三壘手莫雷爾（Christopher Morel）發生守備失誤，今永連續解決兩人，完成投球工作。

小熊在第7局靠貝林傑（Cody Bellinger）追平安打，讓今永逃過敗投。費城人打線在第8局靠E.索沙的超前高飛犧牲打，以及梅瑞菲德的適時安打追加1分，讓費城人最後帶有勝利。

總計今永昇太主投6局用86球，被敲6安（包含2轟），失掉3分，賞8次三振、丟1次保送，賽後防禦率升至3.16，無緣本季第8勝。小熊投手T.米勒（Tyson Miller）1局失2分，吞本季首敗。

費城人王牌惠勒（Zack Wheeler）主投6局失2分無關勝敗，史壯姆（Matt Strahm）1局失1分收本季第4勝、這也是他本季第4次砸鍋。阿瓦拉多（Jose Alvarado）1局無失分收本季第13次救援成功。

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