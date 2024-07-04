MLB》菊池雄星5.2局好投無用！藍鳥牛棚放火遭太空人擊潰

菊池雄星。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕面對太空人的4連戰的第3場賽事，藍鳥派出日籍投手菊池雄星掛帥先發，雖繳出5.2局僅失2分的成績，但牛棚投手接力放火，讓菊池的好投做白工，最終藍鳥以2：9敗給太空人。

菊池雄星在3局上半，被太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在一、二壘有人的情況下，敲出中左外野方向的深遠二壘安打打破鴨蛋；而6局上半阿瓦瑞茲又再相中內角95.1英里（約153公里）的速球，強拉到右半邊大牆外形成本季第19轟，化身「菊池殺手」，連續3場比賽開砲幫助球隊超前比數。

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Out in a flash off the bat of Yordan Alvarez. pic.twitter.com/57caM3jwzc — MLB （@MLB） July 4, 2024

縱使挨轟過後，菊池連續抓下兩個出局數，但隨後又被潘尼亞（Jeremy Peña）敲出長打上壘，也讓藍鳥主動換下菊池雄星，與優質先發擦身而過，換上帕普（Zach Pop）接替投球，而他也隨即抓下下一棒的杜邦（Mauricio Dubón）結束這個半局。

藍鳥打線雖在6局下半靠著連續兩支安打追平分數，但在下個半局牛棚開始放火，7、8兩局共讓太空人打出6支安打失掉多達7分，包括7局上半艾圖維（Jose Altuve）超前比數的安打，藍鳥已無力回天，比賽也就此定調。

菊池雄星本場主投5.2局僅失2分，用球數95球中有59顆好球，送出5K與兩次四壞球保送無關勝敗。進攻方面，藍鳥也從太空人先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）身上敲出4支安打拿下兩分，但無奈牛棚失分過多，打線又遭對手中繼輪番壓制，最終吞下敗仗。

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