MLB》菊池雄星5.2局好投無用！藍鳥牛棚放火遭太空人擊潰

〔體育中心/綜合報導〕面對太空人的4連戰的第3場賽事,藍鳥派出日籍投手菊池雄星掛帥先發,雖繳出5.2局僅失2分的成績,但牛棚投手接力放火,讓菊池的好投做白工,最終藍鳥以2:9敗給太空人。

菊池雄星在3局上半,被太空人重砲阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)在一、二壘有人的情況下,敲出中左外野方向的深遠二壘安打打破鴨蛋;而6局上半阿瓦瑞茲又再相中內角95.1英里(約153公里)的速球,強拉到右半邊大牆外形成本季第19轟,化身「菊池殺手」,連續3場比賽開砲幫助球隊超前比數。

