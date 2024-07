MLB》擠下「法官」、大谷！ 守護者日裔好手登大聯盟打擊王

守護者日裔外野手史蒂芬‧關。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕守護者日裔外野手史蒂芬‧關(Steven Kwan)今年首次入選明星賽,更成為美聯明星隊先發左外野。守護者今天以2比8敗給白襪,史蒂芬‧關全場4打數敲1安,補足打席數,讓他以打擊率3成60登上大聯盟打擊王。

史蒂芬‧關今年5月初曾因左大腿拉傷缺陣近4週時間,直到5月底才歸隊。史蒂芬‧關本季出賽58場,交出生涯單季最多的7轟,85支安打中有13支二壘安打、2支三壘安打,有20分打點,選20次保送,打擊率3成60,上壘率4成14,整體攻擊指數(OPS)為0.938。

洋基球星「法官」賈吉(Aaron Judge)今天3支0,賽後打擊率為3成18。目前仍在比賽中的大谷翔平,前3打數敲1安,讓打擊率升至3成20。

身為兩屆美聯外野金手套的史蒂芬‧關,今年首次成為美聯明星賽先發左外野手。史蒂芬‧關與隊友、明星三壘手拉米瑞茲(José Ramírez)都入選明星賽先發野手。

史蒂芬‧關表示,「在我整個生涯中,我一直在觀察José在場內外的表現,這次我也會依靠他。看到他從其他人那贏得尊重,是我努力的目標。」

有著中國與日本血統的史蒂芬‧關,道奇日本巨星大谷翔平曾在去年想招攬他加入日本隊,但關的母親雖然有日本血統,但她是在美國出生,沒有日本護照,大聯盟最終沒有同意讓關加入日本隊。

Headed to his first #AllStarGame, Steven Kwan has been voted in as a starting outfielder for the American League! pic.twitter.com/IddH7P4V3Q