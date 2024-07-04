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MLB》擠下「法官」、大谷！ 守護者日裔好手登大聯盟打擊王

2024/07/04 12:30

守護者日裔外野手史蒂芬‧關。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕守護者日裔外野手史蒂芬‧關（Steven Kwan）今年首次入選明星賽，更成為美聯明星隊先發左外野。守護者今天以2比8敗給白襪，史蒂芬‧關全場4打數敲1安，補足打席數，讓他以打擊率3成60登上大聯盟打擊王。

史蒂芬‧關今年5月初曾因左大腿拉傷缺陣近4週時間，直到5月底才歸隊。史蒂芬‧關本季出賽58場，交出生涯單季最多的7轟，85支安打中有13支二壘安打、2支三壘安打，有20分打點，選20次保送，打擊率3成60，上壘率4成14，整體攻擊指數（OPS）為0.938。

洋基球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天3支0，賽後打擊率為3成18。目前仍在比賽中的大谷翔平，前3打數敲1安，讓打擊率升至3成20。

身為兩屆美聯外野金手套的史蒂芬‧關，今年首次成為美聯明星賽先發左外野手。史蒂芬‧關與隊友、明星三壘手拉米瑞茲（José Ramírez）都入選明星賽先發野手。

史蒂芬‧關表示，「在我整個生涯中，我一直在觀察José在場內外的表現，這次我也會依靠他。看到他從其他人那贏得尊重，是我努力的目標。」

有著中國與日本血統的史蒂芬‧關，道奇日本巨星大谷翔平曾在去年想招攬他加入日本隊，但關的母親雖然有日本血統，但她是在美國出生，沒有日本護照，大聯盟最終沒有同意讓關加入日本隊。

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