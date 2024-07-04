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MLB》大物新秀敲逆轉安、賈西亞雙響砲 國民克服5分落後擊退大都會

2024/07/04 12:57

國民大物新秀伍德，首打點首盜同場出爐，幫助球隊逆轉奪勝。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕國民今天與大都會的4連戰第3場交手，雖然比賽前段遭遇5分落後，但國民韌性十足，在比賽後段逆轉超前，包括大物新秀伍德（James Wood）生涯首打點就是球隊的超前分，以及賈西亞（Luis García Jr.）的單場雙響砲，幫助球隊以7：5收下勝利中止3連敗。

國民先發投手帕克（Mitchell Parker）今日表現欠佳，前5局分別被泰勒（Tyrone Taylor）、文托斯（Mark Vientos）與林多（Francisco Lindor）開轟狙擊失掉5分，讓國民5局上半結束陷入0：5落後。

打線部分，前4局被大都會先發史考特（Christian Scott）封鎖，直到5局下半，國民開局選到保送後，再靠著串聯安打突破鴨蛋，而這也是國民反攻的開始；比賽來到6局下一、三壘有人時，賈西亞咬中紅中橫掃球大棒一揮，小白球越過右外野大牆之外形成3分砲，瞬間讓分差僅剩1分。

7局下半國民開局前兩棒遭到解決，此時大都會換上第3任中繼狄克曼（Jake Diekman），則是讓國民找到突破口，湯瑪斯（Lane Thomas）在一壘有跑者的情況下，打出左半邊越過外野手頭頂的深遠安打送回跑者追平比數，而下一棒的大物新秀伍德敲出二游間的穿越安打攻下追平分，生涯的首打點就幫助球隊逆轉超前，而在上壘後也發動盜壘，首盜也在同場出爐。

賈西亞在第8局轟出中外野大牆的全壘打、上演單場雙響砲，幫助國民再添1分。而國民牛棚表現相當穩定，4名投手輪番封鎖大都會打線，最終收下比賽勝利。

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