MLB》國聯打擊王大谷翔平敲安無用！ 道奇痛失12分被「開魯閣」慘敗

大谷翔平。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今日雖有安打演出，但球隊投手群壓制不住響尾蛇火力，終場道奇被「開魯閣」以4：12慘敗。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）1局上半挨高飛犧牲打掉分，讓響尾蛇先馳得點，不過道奇打線1下馬上討回來，佛里曼（Freddie Freeman）敲出逆轉3分砲，下一棒T.赫南德茲（Teoscar Hernández）背靠背開轟，道奇灌進4分大局，未料他們後續未再有分數進帳。

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響尾蛇3上攻勢再起，蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）掃出適時二壘安打先追回1分，隨後莫雷諾（Gabriel Moreno）送上追平2分彈，一舉扳成4：4平手，隨後響尾蛇火力一發不可收拾，在4、5、6局都有增添分數，比賽6局打完8：4領先道奇。

響尾蛇8上靠著小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）和蘇亞雷斯的長打連線再下一城，9上沃克（Christian Walker）敲出擊球初速108.6英哩的左外野3分砲，本季第20轟出爐，單場雙響砲擊潰道奇，終場響尾蛇以8分之差大勝。

大谷翔平雖然首打席敲安，但後續3次打擊機會都熄火，全場4打數敲1安，跑回1分，吞下1次三振，賽後打擊率為0.319，仍高居國聯打擊王。

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