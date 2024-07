MLB》連3場敲安！吉田正尚雙安1打點、三度上壘 紅襪收3連勝

吉田正尚。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天交出2安2打點表現,加上25歲新星貝洛(Brayan Bello)繳出6.2局失1分好投,幫助紅襪隊以7比2擊敗馬林魚。紅襪收下3連勝,目前以46勝39敗暫居美聯東區第三。

吉田正尚首打席就敲一壘安打,但馬林魚第1局靠桑契斯(Jesús Sánchez)適時安打先得1分,第3局紅襪先靠德弗斯(Rafael Devers)一壘安打追平比數,接著吉田正尚敲投手前軟弱滾地球形成內野安打、帶有1分打點,幫助紅襪以2比1超前比數。

紅襪7局上1出局攻佔滿壘,吉田正尚敲滾地球護送回1分。第9局紅襪單局打進4分,包含德弗斯適時安、瑞法拉(Ceddanne Rafaela)清壘二壘安打。馬林魚第9局下追回1分,最後仍吞3連敗。

吉田正尚此戰擔任先發第七棒指定打擊,全場4打數2安2打點、選1次保送,單場三度上壘,跑回1分,另吞1次三振,賽後打擊率為2成66。吉田正尚近期連3場敲安,這3場比賽共出現7支安打,都是短程一壘安打。

貝洛主投6.2局被敲7安,僅失掉1分,賞7次三振、丟1次保送,摘得本季第8勝,賽後防禦率為5.19;馬林魚先發左投羅傑斯(Trevor Rogers)投3局失2分,吞本季第9敗,賽後防禦率為4.91。

