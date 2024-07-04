MLB》連3場敲安！吉田正尚雙安1打點、三度上壘 紅襪收3連勝

吉田正尚。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天交出2安2打點表現，加上25歲新星貝洛（Brayan Bello）繳出6.2局失1分好投，幫助紅襪隊以7比2擊敗馬林魚。紅襪收下3連勝，目前以46勝39敗暫居美聯東區第三。

吉田正尚首打席就敲一壘安打，但馬林魚第1局靠桑契斯（Jesús Sánchez）適時安打先得1分，第3局紅襪先靠德弗斯（Rafael Devers）一壘安打追平比數，接著吉田正尚敲投手前軟弱滾地球形成內野安打、帶有1分打點，幫助紅襪以2比1超前比數。

請繼續往下閱讀...

紅襪7局上1出局攻佔滿壘，吉田正尚敲滾地球護送回1分。第9局紅襪單局打進4分，包含德弗斯適時安、瑞法拉（Ceddanne Rafaela）清壘二壘安打。馬林魚第9局下追回1分，最後仍吞3連敗。

吉田正尚此戰擔任先發第七棒指定打擊，全場4打數2安2打點、選1次保送，單場三度上壘，跑回1分，另吞1次三振，賽後打擊率為2成66。吉田正尚近期連3場敲安，這3場比賽共出現7支安打，都是短程一壘安打。

貝洛主投6.2局被敲7安，僅失掉1分，賞7次三振、丟1次保送，摘得本季第8勝，賽後防禦率為5.19；馬林魚先發左投羅傑斯（Trevor Rogers）投3局失2分，吞本季第9敗，賽後防禦率為4.91。

MASA WITH THE SWINGING BUNT FOR THE LEAD!



5 hits for him now in this series. pic.twitter.com/nkdlbVcdWa — Tyler Milliken （@tylermilliken_） July 3, 2024

貝洛。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法