晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》連3場敲安！吉田正尚雙安1打點、三度上壘 紅襪收3連勝

2024/07/04 13:52

吉田正尚。（今日美國）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日籍好手吉田正尚今天交出2安2打點表現，加上25歲新星貝洛（Brayan Bello）繳出6.2局失1分好投，幫助紅襪隊以7比2擊敗馬林魚。紅襪收下3連勝，目前以46勝39敗暫居美聯東區第三。

吉田正尚首打席就敲一壘安打，但馬林魚第1局靠桑契斯（Jesús Sánchez）適時安打先得1分，第3局紅襪先靠德弗斯（Rafael Devers）一壘安打追平比數，接著吉田正尚敲投手前軟弱滾地球形成內野安打、帶有1分打點，幫助紅襪以2比1超前比數。

紅襪7局上1出局攻佔滿壘，吉田正尚敲滾地球護送回1分。第9局紅襪單局打進4分，包含德弗斯適時安、瑞法拉（Ceddanne Rafaela）清壘二壘安打。馬林魚第9局下追回1分，最後仍吞3連敗。

吉田正尚此戰擔任先發第七棒指定打擊，全場4打數2安2打點、選1次保送，單場三度上壘，跑回1分，另吞1次三振，賽後打擊率為2成66。吉田正尚近期連3場敲安，這3場比賽共出現7支安打，都是短程一壘安打。

貝洛主投6.2局被敲7安，僅失掉1分，賞7次三振、丟1次保送，摘得本季第8勝，賽後防禦率為5.19；馬林魚先發左投羅傑斯（Trevor Rogers）投3局失2分，吞本季第9敗，賽後防禦率為4.91。

貝洛。（今日美國）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。