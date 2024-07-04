MLB》空拍大谷豪宅遭封殺 富士電視台主播道歉仍被日網友開罵

大谷翔平。（資料照，美聯社）
廖志軒／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平日前花了785萬美元（約新台幣2.5億）買下一棟位於洛杉磯的豪宅，但日媒包含日本電視台與富士電視台竟空拍大谷的住宅，惹怒大谷遭封殺、被列為「黑名單」。富士電視台主播西岡孝洋今天在晨間節目中向大谷以及家人、經紀人鞠躬道歉，但日本網友們不領情，「這根本不是道歉吧？」
西岡孝洋今天在晨間節目「Mezamashi 8」中表示，「對大谷選手的新家進行採訪與報導，向大谷選手、其家人，以及經紀人等相關人士表達歉意，給大家添麻煩了，非常抱歉。」西岡孝洋與其他兩名主持人深深鞠躬致歉。
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西岡孝洋也呼籲，大谷新家變成許多觀光客與當地人造訪的「景點」，「請不要打擾大谷選手的私人空間，如果想看大大谷選手，請前往球場。」西岡孝洋再度鞠躬致歉。
根據《中日體育》報導，許多日本網友們對於富士電視台的「道歉」沒有誠意，「在向誰道歉？去採訪的不是這些人吧？」、「『想見大谷選手就去球場』，這句話是什麼意思？這根本不是道歉吧？」、「明明是自己惹出的麻煩，現在才來呼籲提醒，很莫名其妙」、「這話根本不是該對觀眾說吧。」、「富士電視台應該是要開記者會道歉吧？」
フジテレビが大谷翔平選手の新居を取材した件について謝罪してた。#大谷翔平 #フジテレビ #イット #謝罪 pic.twitter.com/mkyEvDG6Yp— 主婦るぴチャンネル （@rupiroom） July 3, 2024