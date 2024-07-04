MLB》空拍大谷豪宅遭封殺 富士電視台主播道歉仍被日網友開罵

大谷翔平。（資料照，美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本球星大谷翔平日前花了785萬美元（約新台幣2.5億）買下一棟位於洛杉磯的豪宅，但日媒包含日本電視台與富士電視台竟空拍大谷的住宅，惹怒大谷遭封殺、被列為「黑名單」。富士電視台主播西岡孝洋今天在晨間節目中向大谷以及家人、經紀人鞠躬道歉，但日本網友們不領情，「這根本不是道歉吧？」

西岡孝洋今天在晨間節目「Mezamashi 8」中表示，「對大谷選手的新家進行採訪與報導，向大谷選手、其家人，以及經紀人等相關人士表達歉意，給大家添麻煩了，非常抱歉。」西岡孝洋與其他兩名主持人深深鞠躬致歉。

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西岡孝洋也呼籲，大谷新家變成許多觀光客與當地人造訪的「景點」，「請不要打擾大谷選手的私人空間，如果想看大大谷選手，請前往球場。」西岡孝洋再度鞠躬致歉。

根據《中日體育》報導，許多日本網友們對於富士電視台的「道歉」沒有誠意，「在向誰道歉？去採訪的不是這些人吧？」、「『想見大谷選手就去球場』，這句話是什麼意思？這根本不是道歉吧？」、「明明是自己惹出的麻煩，現在才來呼籲提醒，很莫名其妙」、「這話根本不是該對觀眾說吧。」、「富士電視台應該是要開記者會道歉吧？」

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