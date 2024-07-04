爭取中央補助 台中市將斥資4500萬元打造國際標準曲棍球場

台中市議長張清照會勘爭取改善位於梧棲的曲棍球場。（張清照提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中市梧棲區曲棍球場因使用18年，年久失修，舖面早已損壞、草皮幾乎掉光，嚴重影響球員練習，兼任台中市體育總會理事長的台中市議長張清照，鑑於曲棍球是台中市運動強項，經常勇奪全國冠軍，今天偕同運動局長李昱叡會勘，體育署已初審通過，將最高補助50%，另50%市府自籌，將斥資4500萬元進行整修，讓台中市擁有一座符合國際曲棍球總會FIH認證的專用人工草地球場。

議長張清照，今天偕同台中曲棍球委員會主委吳瓊華議員、運動局長李昱叡會勘，多位曲棍球教練、選手也到場關心；台中市曲棍球隊表現傑出，經常在全國賽事奪冠，選手們練習、比賽場地，就在梧棲區博愛路的曲棍球場（體13用地）。

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張清照表示，台中雖有專用的曲棍球場，但使用18年早已多處損壞，舖面凹凸不平或翹起，草皮幾已掉光，球員練習時常易跌倒受傷，非常危險；吳瓊華也指出，中市曲棍球隊在各級賽事中表現出色，要選手有更優表現，應提供更好的練習、比賽場地，才能培育出更優秀選手。

李昱叡表示，市府已爭取中央補助，將斥資4500萬元改善曲棍球場，修繕部分包括球場、司令台地坪整修，另增設熱身場、灑水噴灌系統、夜間照明設備等；將打造符合國際曲棍球總會FIH認證的專用人工草地球場，符合競賽標準，不僅提供選手訓練，也可舉辦大型賽事。

李昱叡說，目前體育署已初通過將補助50%經費，一旦核定通過，將立即啟動整建作業，強化曲棍球場的安全與便利性，以舉辦賽事為目標，提希望升中市曲棍球選手競技實力，也帶動海線運動發展。



台中市議長張清照兼任台中市體育總會理事長，會勘爭取改善位於梧棲的曲棍球場。（張清照提供）

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