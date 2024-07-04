晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》松井裕樹1.1局飆4K、連12場無失分 佩洛塔開轟助教士中止連敗

2024/07/04 15:29

教士日籍左投松井裕樹。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍左投松井裕樹今天後援1.1局賞4次三振，近期連12場沒有失分。教士36歲老將佩洛塔（David Peralta）擊出超前兩分砲、這也是他本季首轟，幫助教士以6比4擊敗衛冕軍遊騎兵，教士中止2連敗。

教士23歲菜鳥梅澤（Adam Mazur）今天僅投4局失4分就退場，松井裕樹在第5局登板後援，連續三振遊騎兵球星席格（Corey Seager）、史密斯（Josh Smith），雖然被重砲手賈西亞（Adolis García）敲二壘安打，並敬遠朗福德（Wyatt Langford），松井裕樹三振N.洛爾（Nathaniel Lowe），化解失分危機。

松井裕樹續投第6局，三振遊騎兵明星捕手海姆（Jonah Heim）後，對方換右打的希爾（Derek Hill）代打，教士這時把松井裕樹換下場，結束投球工作。

總計松井裕樹此戰1.1局投球，被敲1安、丟1次保送，賞4次三振，賽後防禦率降至3.38。松井裕樹近期連12場沒有失分，本季出賽40場戰績3勝2敗、8次中繼成功。

佩洛塔在第7局轟出中外野兩分砲，這是他賽季首轟，幫助教士超前比數。教士牛棚力保不失分，終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）1局賞2K無失分，摘得今年第21次救援成功，賽後防禦率僅1.05。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。