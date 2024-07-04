MLB》松井裕樹1.1局飆4K、連12場無失分 佩洛塔開轟助教士中止連敗

教士日籍左投松井裕樹。（美聯社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍左投松井裕樹今天後援1.1局賞4次三振，近期連12場沒有失分。教士36歲老將佩洛塔（David Peralta）擊出超前兩分砲、這也是他本季首轟，幫助教士以6比4擊敗衛冕軍遊騎兵，教士中止2連敗。

教士23歲菜鳥梅澤（Adam Mazur）今天僅投4局失4分就退場，松井裕樹在第5局登板後援，連續三振遊騎兵球星席格（Corey Seager）、史密斯（Josh Smith），雖然被重砲手賈西亞（Adolis García）敲二壘安打，並敬遠朗福德（Wyatt Langford），松井裕樹三振N.洛爾（Nathaniel Lowe），化解失分危機。

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松井裕樹續投第6局，三振遊騎兵明星捕手海姆（Jonah Heim）後，對方換右打的希爾（Derek Hill）代打，教士這時把松井裕樹換下場，結束投球工作。

總計松井裕樹此戰1.1局投球，被敲1安、丟1次保送，賞4次三振，賽後防禦率降至3.38。松井裕樹近期連12場沒有失分，本季出賽40場戰績3勝2敗、8次中繼成功。

佩洛塔在第7局轟出中外野兩分砲，這是他賽季首轟，幫助教士超前比數。教士牛棚力保不失分，終結者蘇亞雷斯（Robert Suarez）1局賞2K無失分，摘得今年第21次救援成功，賽後防禦率僅1.05。

Yuki Matsui's 3Ks in the 5th. pic.twitter.com/Q2WtiT2lNP — Rob Friedman （@PitchingNinja） July 4, 2024

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