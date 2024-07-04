美洲盃》阿根廷vs厄瓜多 阿根廷攻守兼備推小分2.5

阿根廷選手Lautaro Martínez。（資料照，法新社）

阿根廷隊小組賽順利完成三連勝成為A組第一晉級淘汰賽，不過他們可怕的是三場還分別2：0秘魯隊、1：0智利隊和2：0加拿大隊完成都沒有失球的成績，這讓人感覺現在的阿根廷隊真的相當難以擊敗。這也不得不提到馬丁內斯（Lautaro Martínez）包辦了阿根廷隊五顆進球中的四顆狀態火熱，另外這還是當家球星梅西（Lionel Messi）發揮不算出色的狀況下所呈現的，倘若梅西（Lionel Messi）也開始找回狀態阿根廷隊肯定只會更可怕。

而厄瓜多隊的部份在B組的三場比賽中雖然首戰1：2敗給委內瑞拉隊，但之後擺脫開局的劣勢先是第二場3：1擊敗牙買加隊，最後成功0：0踢平墨西哥隊，讓墨西哥隊雖然在積分榜上與他們同分但淨勝分輸給他們一分，拿下B組第二的成績。這三場比賽中厄瓜多隊明顯都是低控球的一方，感覺他們面對到陣容強大的阿根廷隊也只能先讓出控球權採取守勢再尋求反擊機會，但考量到阿根廷隊目前沒有失球的防守表現，這事有點悲觀的，這場也許會變成厄瓜多隊盡量死守到底的比賽。

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所以這樣的局面感覺可以看好阿根廷隊小分勝出，很可能就像他們小組賽時的三場比賽，所以筆者保守推薦小球2.5，另外也可以選擇正確比數阿根廷隊會以1：0或2：0擊敗厄瓜多隊。（特約作者：Nickwen）

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