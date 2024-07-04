MLB》徒手接超速界外球拯救大谷！「英雄」球僮收到禮物了（影音）

Shohei Ohtani shouted out Javier Herrera, the Dodgers ball boy that caught the baseball that was headed for Ohtani’s face.



Herrera spoke to reporters on Friday, and Ohtani posted a video of it on his Instagram calling him “My hero.” pic.twitter.com/aoc2Kk8dXF — Noah Camras （@noahcamras） June 29, 2024

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕上月道奇隊38歲球僮赫雷拉（Javier Herrera）徒手擋下朝大谷翔平襲來的高速界外球引起熱烈討論，大谷翔平不僅發文表示赫雷拉是他的英雄（My HERO!!），日媒也揭露大谷翔平已經送該球僮禮物。

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赫雷拉在6月27日與白襪的比賽當中，徒手擋住一個飛往大谷翔平方向的強勁界外球，該影片被釋出後引起網路上熱烈迴響。後續赫雷拉還接受訪問，他表示自己只是在做自己的工作而已，當下看到球就覺得能夠抓住他，並忘記手會不會痛，更表示大谷翔平也跟他說謝謝。

當時媒體好奇大谷翔平是否會送保時捷或者禮物向他道謝，但赫雷拉表示沒有，不過根據今天《Full Count》報導指出，大谷翔平有給赫雷拉一雙27.5公分的鞋子：「他對我說『Thank You』還給我一雙鞋。」

報導指出，該雙鞋是大谷翔平贊助商New Balance的鞋款，適合在工作場合時穿著。赫雷拉提到，自己現在還穿著以往習慣的工作鞋，大谷送的鞋放在置物櫃當中，但在受訪當天早上他有試穿過，並表示那雙鞋子很棒。

由於幫助大谷翔平擋下界外球讓赫雷拉聲名大噪，在本月3號的比賽大螢幕還播放他的影片。赫雷拉開玩笑地表示，自己現在是超有名的人了，所以要去日本一趟。但他打算表示自己確實在休賽季11月、12月左右要去日本一趟，並認為自己到時候應該已經被遺忘了。

大谷翔平。（美聯社）

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